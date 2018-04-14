Cách làm chè dừa non lá nếp ngọt thanh, man mát giải nhiệt cho ngày hè oi ả

Chè dừa non thạch lá nếp là một món ăn giải nhiệt mùa hè rất thơm ngon, hấp dẫn. Món chè này có hương vị cực kì đặc biệt với dừa non mềm ngọt, thạch lá dứa giòn mát, nước cốt dừa béo ngậy, bột báng dẻo dẻo.

Món chè dừa non lá nếp thơm ngon, hương vị hấp dẫn chỉ cần ăn một lần là mê tít -Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chè dừa non lá nếp còn mang tới giá trị dinh dưỡng rất cao. Bao gồm:

Nguyên liệu làm phần trân châu dừa trắng

200gram bột báng khô ( ngâm nước trước 30 phút)

Bột năng

Dừa (nên chọn dừa không quá non hoặc quá già)

Nguyên liệu làm thạch lá nếp

Lá nếp tươi: 150gram

Lá bột rau câu dẻo: 7-8gram

Đường trắng: 100gram (Có thể tăng giảm lượng đường để phù hợp với khẩu vị)

Nguyên liệu cần dùng để làm phần nước chè

Nước cốt dừa: 800ml

Đường trắng: 400gram

5 lá nếp tươi đã cắt khúc

Sữa tươi: 250 ml

Sữa bột nguyên kem: 50gram

Nước lã hoặc nước dừa: 500ml

3. Cách làm chè dừa non lá nếp

Chè dừa non lá dứa có cách thực hiện đơn giản, nguyên liệu quen thuộc - Ảnh: Internet

Các bước làm thạch lá nếp

Bước 1:

Rửa sạch lá nếp và cắt khúc - Ảnh: Internet

Lá nếp rửa sạch và cắt thành từng khúc để riêng ra. Sau đó, đem xoay nhuyễn và lọc lấy nước lá nếp.

Đem xoay nhuyễn và lọc lấy nước lá nếp - Ảnh: Internet

Bước 2:

Cho bột rau câu vào trộn đều với đường.

Bước 3:

Đun sôi nước lá nếp, từ từ cho bột rau câu và đường vào và khuấy đều.

Cắt thạch lá nếp thành miếng vừa ăn - Ảnh: Internet

Chờ cho hỗn hợp sôi khoảng 3 phút thì đổ ra khay và để cho nguội. Sau đó, cho hỗn hợp này vào ngăn mát tử lạnh. Chờ cho rau câu đông lại, bạn cắt thành từng miếng vừa ăn.

Các bước làm trân châu dừa trắng

Bước 1:

Rửa sạch dừa non và cắt thành từng miếng vuông nhỏ.

Bước 2:

Cho bột năng vào tô trộn bột và tạo một lỗ ở giữa. Đổ nước sôi vào giữa và nhào bột. Sau đó, bạn cho thêm nước vào để nhào cho bột dẻo và quánh lại.

Các nguyên liệu làm trân châu dừa trắng - Ảnh: Internet

Bước 3:

Bạn lấy một ít bột, cho dừa vào giữa rồi vo tròn lại thành từng viên nhỏ.

Bước 4:

Chuẩn bị một nồi nước, nấu cho đến lúc đang chuẩn bị sôi, thả trân châu vào.

Chờ đến khi trân châu nổi lên và sôi khoảng 3-5 phút thì vớt ra cho vào một bát nước lọc.

Trân châu dừa trắng có hình viên bi - Ảnh: Internet

Các bước nấu nước chè

Bước 1: Cho tất cả các nguyên liệu gồm: nước cốt dừa, đường trắng, lá nếp tươi, sữa tươi… vào nồi. Sau đó bạn cho dừa non và bột báng vào cùng. Vặn lửa nhỏ và thỉnh thoảng khuấy đều

Cho dừa non và bột báng vào cùng nồi đã có sẵn tất cả các nguyên liệu - Ảnh: Internet

Bước 2: Chờ đến khi nước chè sôi lăn tăn và có bột báng nổi lên thì bạn cho trân châu vào. Tiếp tục đun sôi thêm khoảng 5-10 phút thì tắt bếp.

Bước 3:

Để món chè dừa non thạch lá nếp trông bắt mắt hơn, bạn có thể dùng một ít dừa nạo để rắc lên.

Bạn có thể rắc thêm một chút mè rang để có hương vị hấp dẫn và mới lạ hơn.

Bạn hãy để nguội rồi sau thưởng thức. Để ngon hơn, bạn có thể cho chè vào ngăn mát tủ lạnh hoặc dùng thêm đá.

Thưởng thức món chè dừa non lá dứa ngon hơn khi kèm với đá -Ảnh: Internet

Món chè dừa non lá nếp có mùi thơm của lá nếp và nước cốt dừa, vị ngọt vừa, béo ngậy, khi ăn sẽ rất mềm và rất mát. Thật là tuyệt vời phải không nào? Với các nguyên liệu quen thuộc cộng thêm một chút khéo léo bạn đã có thể tự tay thực hiện cách làm chè dừa non lá nếp để giải nhiệt mùa hè rồi.

Chúc bạn thành công và ngon miệng!