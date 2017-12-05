Cách làm mứt dừa lá nếp chỉ với 4 bước dễ như “ăn kẹo”

Vào bếp 05/12/2017 11:30

Phụ nữ và Gia đình mách chị em cách làm mứt dừa lá nếp chuẩn nhất với các bước đơn giản và rất dễ thực hiện ngay tại nhà.

Mứt dừa là một trong những món mứt rất được yêu thích. Đặc biệt, chị em có thể kết hợp dừa với nhiều loại nguyên liệu khác như gấc, cà rốt, nghệ, củ dền hay bột dành dành để làm nhiều món mứt khác nhau. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách làm món mứt dừa lá nếp nhé.

Lá nếp hay còn gọi là lá dứa, dứa thơm, nếp thơm, cây cơm nếp, thuộc họ dứa dại. Đây là loài thực vật dạng cây thảo miền nhiệt đới được dùng nhiều làm gia vị trong ẩm thực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan và Phillipin, nhất là các món tráng miệng.

Nhiều chị em biết cách làm mứt dừa lá nếp nhưng lại chưa hiểu rõ lá nếp là cây như thế nào, có công dụng gì không? Nó là cây dại đơn giản được khai thác làm món ăn hay còn có những lợi ích sức khỏe nào khác. Nhân viết bài này nên mình cũng chia sẻ cùng chị em luôn nhé.

Cây lá nếp
Cây lá nếp. Nguồn: Internet.

Cây lá nếp mọc thành bụi, lùm cao có thể đến 1m, thân rộng 1 đến 3cm, chia nhánh. Lá cây hình dài, hẹp và thẳng như lưỡi gươm tụm lại ở gốc như nan quạt. Ngoài ra, lá cũng có mùi thơm nếp hương, không lông, xếp hình máng xối, mép không gai, mặt dưới màu nhạt, mặt trên láng. Cây không có hoa. Trong sử dụng, lá nếp được dùng ở dạng tươi hoặc đông lạnh.

Vì khá lành, không gây độc hại nên lá nếp được dùng nhiều trong cách làm mứt dừa lá nếp, nấu chè gói bánh, luộc sắn… Các nhà khoa học còn xác định được một số thành phần dễ bay hơi của cây lá nếp chủ yếu là 3-metyl-2(5H)-furanon (83,82%); 2-axetyl-1-pyrrolin (3,15%) là chất gây mùi thơm nếp đặc trưng.

Trong ẩm thực dân gian, các mẹ, các chị ngày trước đều bỏ vài lá nếp vào nồi làm thức ăn để tạo mùi thơm hấp dẫn. Có nơi, người ta còn giã nát hoặc xay nhuyễn lá nếp, vắt lấy nước cốt, trộn chung với gạo nếp dùng để gói bánh chưng, làm xiro… Không chỉ người Việt mới có thói quen dùng lá nếp nấu ăn mà các cư dân châu Á cũng có nhiều món ăn truyền thống có dùng lá nếp.

Vậy là chị em đã biết lý do vì sao lá nếp được dùng nhiều trong các cách làm mứt dừa rồi đấy. Bây giờ hãy cùng tìm hiểu công thức làm cụ thể nha.

Cách làm mứt dừa lá nếp thơm lừng

Cách làm mứt dừa lá nếp
Cách làm mứt dừa lá nếp. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu: 1kg dừa, 100g lá nếp, 400g đường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn và nạo dừa

Chọn dừa và nạo dừa

Để mứt dừa được ngon và dẻo, chị em nên chọn dừa bánh tẻ non sau đó gọt bỏ lớp vỏ nâu bên ngoài, nạo thành sợi mỏng rồi ngâm dừa trong nước cho dừa ra hết dầu. Chú ý, ngâm dừa khoảng 8-10 tiếng rồi xả sạch dừa cho đến khi nước rửa trong là được.

Bước 2: Lấy nước cốt lá nếp

Nên chọn lá nếp sau đó đem rửa sạch, xay nát rồi vắt lọc lấy nước cốt màu xanh để trộn với dừa.

Bước 3: Tạo màu mứt dừa

Để mứt dừa có màu xanh, chị em cho 7 phần nước lá nếp ướp cùng với dừa và đường trắng khoảng 2 tiếng. Thỉnh thoảng đảo đều để dừa ngấm đường và màu xanh lá nếp đều hơn.

Bước 4: Xao dừa

Xao dừa
Xao dừa. Nguồn: Internet.

Khi đường tan hết và dừa ngấm màu xanh của lá nếp thì đặt chảo lên bếp, bật to lửa. Cho dừa vào chảo đun đến khi sôi thì hạ lửa thấp dần.

Đến khi dừa cạn hết nước thì cho nốt phần nước lá nếp còn lại và xao cùng để dừa lên màu xanh đẹp hơn. Sau đó vớt dừa ra để ráo nước, trải mứt ra mặt phẳng để mứt khô rồi cho vào hộp kín bảo quản.

Như vậy là chị em đã nắm được cách làm mứt dừa màu xanh từ lá nếp rồi đấy. Thật đơn giản phải không nào? Chúc chị em thành công và đừng bỏ lỡ các bài viết hướng dẫn về cách làm mứt dừa từ những nguyên liệu khác, bên cạnh lá nếp nhé.

 

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