Cách làm cá lóc hấp bia mềm ngon, hấp dẫn cho ngày cuối tuần bên gia đình!

Cá lóc (còn có tên là cá tràu, cá chuối, cá quả, cá hoa, cá sộp…), có nguồn gốc thuộc họ Channidae (Họ cá quả), và là giống cá nước ngọt, sinh sống tự nhiên ngoài sông suối, đồng ruộng, ao hồ, kênh rạch hoặc được nuôi trong ao nước ngọt nhân tạo.

Cá lóc là một trong những loại cá nước ngọt được tiêu thụ nhiều nhất ở nước ta, nhờ vào thành phần dinh dưỡng tuyệt vời cùng những cách chế biến đa dạng, hấp dẫn mọi thực khách. Trong đó phải kể đến các món ăn “ăn là mê” từ cá lóc như: cá lóc nướng , cháo cá lóc , bánh canh cá lóc ,....tất cả đều vô cùng bắt vị. Nhưng hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý bạn đọc, công thức làm món Cá lóc hấp bia - một món ăn tươi ngon được chế biến từ cá lóc với hương vị thơm ngon không kém đâu nhé!

Không chỉ là loại thực phẩm được ưa chuộng, cá lóc còn được xem như một loại “thuốc” chữa bệnh tự nhiên, nhờ các thành phần dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời.

Cá lóc có đặc điểm là đầu to dẹt, trông như đầu rắn. Phần thân tròn, da lưng màu đen ánh nâu bạc và thường có mùi tanh nhẹ và nhớt. Thịt cá lóc có vị ngọt, ít mỡ, thích hợp với nhiều cách chế biến đa dạng để tạo ra những món ăn tươi ngon.

Cụ thể, theo Đông y, cá lóc có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng bổ khí huyết, gân xương, trừ đàm (dùng tốt cho những trường hợp bị các bệnh phổi), chữa phụ nữ ít sữa, bồi bổ cho người mới khỏi bệnh vì dễ hấp thu.

Còn theo các nghiên cứu của y học phương Tây, trong 150gram cá lóc có chứa:

Chất đạm: 20gr

Chất béo: 4gr

Carbs: 15gr

Canxi: 6%

Sắt: 2%

Cùng nhiều các loại khoáng chất hữu ích khác như: protein, omega 3, omega 6, carbs,...

Nhờ vậy, mà việc bổ sung cá lóc vào thực đơn sẽ mang lại những lợi ích hiệu quả cho sức khỏe bạn như: ngăn ngừa sự sưng tấy, duy trì sự cân bằng chất lỏng có trong cơ thể, cân bằng dinh dưỡng và nội tiết tố, khắc phục các tế bào và mô bị tổn thương và duy trì sự hình thành của các tế bào bạch cầu,...

Quả là một loại thực phẩm “toàn năng” phải không nào?! Các chị em nhất định phải thêm loại cá này vào thực đơn của gia đình mình nhé! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món cá lóc hấp bia tươi ngon, mềm thịt và bổ dưỡng này nhé!

Cách làm món cá lóc hấp bia chuẩn ngon, dinh dưỡng và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cho món cá lóc hấp bia chuẩn ngon!

Cá lóc (cá quả) 1 con

Sả 4 cây

Hành lá 3 nhánh

Gừng/riềng 1 củ

Rau răm/ ngò/ mùi/ thì là 50 gr

Tỏi 4 tép

Ớt hiểm 1 trái

Nước mắm 3 muỗng canh

Nước tương 1 muỗng canh

Sa tế 1/2 muỗng canh

Dầu điều 1 muỗng canh

Nước cốt chanh 1/2 muỗng canh

Bia (1 lon) 330 ml

Gia vị thông dụng (đường/ muối/ bột ngọt) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: xửng hấp, dao, tô,...

Các bước tiến hành làm cá lóc hấp bia tươi ngon, mềm thịt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch cá lóc và chuẩn bị các nguyên liệu đi kèm!

- Đầu tiên, cá lóc mua về, bạn cần làm sạch và khử mùi tanh bằng cách dùng dao cạo sạch nhớt, mổ bụng và bỏ nội tạng của cá, sau đó dùng muối chà xát lên mình cá trong khoảng 2 - 3 phút, rồi rửa sạch lại với nước nhiều lần. Hoặc thay vì muối, bạn cũng có thể dùng giấm, nước cốt chanh để khử mùi tanh và nhớt cá với cách làm tương tự nhé.

- Tiếp đó, với phần cá đã được làm sạch, bạn dùng dao khứa thân cá thành các khúc nhỏ như hình là được.

- Kế đến là các loại rau củ gia vị đi kèm: hành lá, rau răm, rau ngò, thì là, bạn đem rửa sạch và để ráo nước.

- Còn sả thì đem rửa sạch và cắt làm đôi, một nửa đem băm nhuyễn, nửa còn lại thì tiến hành đập dập.

- Phần đầu hành lá và gừng, bạn cũng đem cạo vỏ (nếu có), rửa sạch và băm nhỏ ra nhé.

- Cuối cùng là riềng, bạn cũng gọt sạch vỏ, rửa sạch rồi đem giã nát ra là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp cá

Bạn để cá lóc ướp trong khoảng 1 tiếng cho thấm gia vị nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, để làm được hỗn hợp ướp cá, bạn tiến hành trộn đều các nguyên liệu, bao gồm: 2 muỗng canh sả băm, 1 muỗng canh đầu hành cắt nhỏ, 2 muỗng canh gừng băm, 2 muỗng canh riềng giã nhuyễn, 1/2 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh sa tế, 1 muỗng canh dầu điều và 1/2 muỗng canh đường.

- Sau đó, bạn đem hỗn hợp gia vị vừa tạo ướp đều lên phần cá lóc đã được sơ chế, để yên trong khoảng 1 giờ cho cá thấm đều gia vị nhé.

Bước 3: Pha nước chấm cá hấp

Nước chấm thơm ngon, đậm đà!

- Trong lúc đợi cá lóc thấm vị, bạn nên tiến hành pha nước chấm đậm đà, bằng cách đem giã nhuyễn 1 trái ớt và 4 tép tỏi.

- Kế đến, bạn pha nước chấm theo tỉ lệ sau: 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh bột ngọt, phần tỏi ớt giã nhuyễn, 1/3 muỗng canh sả băm, 1/2 muỗng canh nước cốt chanh và một ít rau mùi cắt nhỏ.

- Tiến hành khuấy đều lên cho tan gia vị, là bạn đã có ngay chén nước chấm đậm vị, thơm ngon xuất sắc rồi đấy!

Bước 4: Hấp cá lóc với bia

Hấp trong khoảng 20-25 phút là cá chín tới nhé!

- Đến đây thì bạn chỉ cần bắc một nồi xửng lên bếp.

- Sau đó tiến hành lót hành lá, rau răm, rau ngò, thì là và sả đập dập vào xửng, rồi cho cá lên và đổ bia xuống dưới xửng.

- Cuối cùng, chỉ việc đậy nắp lại và bật bếp lên, hấp cá từ 20 - 25 phút là có thể mang cá ra thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Món cá lóc hấp bia hấp dẫn, nhìn là mê, ăn là ghiền!

Món cá lóc hấp bia tươi ngon hấp dẫn với phần thịt cá chín mềm, ngọt thơm đặc trưng, cùng hương thơm đầy kích thích khứu giác từ gừng, sả,.. chấm cùng chén nước chấm chua cay đậm vị và ăn kèm với các loại rau sống nữa thì chỉ một loáng là hết ngay nhé!

Mẹo chọn mua cá lóc tươi ngon

- Bạn nên chọn những con cá lóc có phần đầu thon nhọn và rắn chắc, phần thân có kích thước vừa phải, không quá béo cũng không quá gầy.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con cá có màu sắc đồng đều, đen sậm và mùi tanh đặc trưng.

- Bên cạnh đó, tránh chọn những con cá lóc quá béo, màu nâu xám, vì đây là những con cá được nuôi công nghiệp, thịt mềm và khi làm món hấp sẽ không thơm ngon bằng cá lóc đồng.

Trên đây là công thức làm món cá lóc hấp bia chuẩn tươi ngon, hấp dẫn và bắt vị tại nhà. Nếu cuối tuần này mà bạn vẫn chưa chọn được thực đơn để gia đình quây quần, thì đây chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!