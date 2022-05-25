Cá lóc nướng trui, phết mỡ hành bóng bẩy - Ăn kèm mắm cá cay cay, tê tê!

Món ngon mỗi ngày 25/05/2022 08:50

Cá lóc to, thịt chắc, nướng thơm phức, chấm mắm cá siêu đã

CÁ LÓC NƯỚNG MỠ HÀNH

Cá lóc nướng trui, phết mỡ hành bóng bẩy - Ăn kèm mắm cá cay cay, tê tê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cá lóc
  • Hành lá, hành tím
  • Rau xà lách, rau thơm, khế, dứa, dưa leo...
  • Mắm cá
  • Bánh tráng

Cách làm:

- Xiên cá vào dụng cụ xiên đi kèm nồi chiên không dầu

- Cho vào nồi chiên và set nhiệt độ 180 độ trong 15-20 phút tuỳ cá to nhỏ, muốn da cá vàng giòn hơn thì set thêm nhiệt 220 độ trong 5-10 phút nữa

- Phi hành tím cho thơm rồi đổ dầu đang nóng vào chén hành lá đã cắt sẵn.

- Xếp cá ra dĩa, rưới mỡ hành, đậu phộng lên trên.

- Ăn kèm rau xà lách, rau thơm, dưa leo, khế... tuỳ thích, cuốn với bánh tráng chấm nước mắm cá tỏi ớt. 

 

Cá lóc nướng trui, phết mỡ hành bóng bẩy - Ăn kèm mắm cá cay cay, tê tê! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

Nguồn: Fb Đan Vy

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