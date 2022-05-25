Cá lóc nướng trui, phết mỡ hành bóng bẩy - Ăn kèm mắm cá cay cay, tê tê!

Cá lóc to, thịt chắc, nướng thơm phức, chấm mắm cá siêu đã
- Bò xốt vang rau củ hầm - Bữa ăn sáng thịnh soạn, đủ dinh dưỡng!
- Xíu mại xốt cà sền sệt - Ăn kèm bánh mì hay cơm nóng đều ngon miệng!
CÁ LÓC NƯỚNG MỠ HÀNH
Nguyên liệu:
- Cá lóc
- Hành lá, hành tím
- Rau xà lách, rau thơm, khế, dứa, dưa leo...
- Mắm cá
- Bánh tráng
Cách làm:
- Xiên cá vào dụng cụ xiên đi kèm nồi chiên không dầu
- Cho vào nồi chiên và set nhiệt độ 180 độ trong 15-20 phút tuỳ cá to nhỏ, muốn da cá vàng giòn hơn thì set thêm nhiệt 220 độ trong 5-10 phút nữa
- Phi hành tím cho thơm rồi đổ dầu đang nóng vào chén hành lá đã cắt sẵn.
- Xếp cá ra dĩa, rưới mỡ hành, đậu phộng lên trên.
- Ăn kèm rau xà lách, rau thơm, dưa leo, khế... tuỳ thích, cuốn với bánh tráng chấm nước mắm cá tỏi ớt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy