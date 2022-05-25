Cá lóc nướng trui, phết mỡ hành bóng bẩy - Ăn kèm mắm cá cay cay, tê tê!

Cá lóc to, thịt chắc, nướng thơm phức, chấm mắm cá siêu đã

CÁ LÓC NƯỚNG MỠ HÀNH

Nguyên liệu:

Cá lóc

Hành lá, hành tím

Rau xà lách, rau thơm, khế, dứa, dưa leo...

Mắm cá

Bánh tráng

Cách làm:



- Xiên cá vào dụng cụ xiên đi kèm nồi chiên không dầu

- Cho vào nồi chiên và set nhiệt độ 180 độ trong 15-20 phút tuỳ cá to nhỏ, muốn da cá vàng giòn hơn thì set thêm nhiệt 220 độ trong 5-10 phút nữa

- Phi hành tím cho thơm rồi đổ dầu đang nóng vào chén hành lá đã cắt sẵn.

- Xếp cá ra dĩa, rưới mỡ hành, đậu phộng lên trên.

- Ăn kèm rau xà lách, rau thơm, dưa leo, khế... tuỳ thích, cuốn với bánh tráng chấm nước mắm cá tỏi ớt.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-loc-nuong-trui-phet-mo-hanh-bong-bay-an-kem-mam-ca-cay-cay-te-te-470788.html