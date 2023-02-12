Theo Báo Sức khỏe và đời sống , ngày 12/1, đại diện trường THPT Lý Thánh Tông (Hà Nội) thông tin, thực hiện kế hoạch giáo dục, hàng năm nhà trường đều tổ chức hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, giáo dục nhân cách cho người học, qua đó giúp cho người học định hướng phát triển bản thân tốt hơn. Các hoạt động đều được tổ chức đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Mới đây nhất, nhà trường đã có báo cáo vụ việc.

Theo đó, 6h ngày 10/2/2023 đoàn học sinh bắt đầu xuất phát tại trường, đến 8h15 đến Thủy điện Hòa Bình đoàn tham quan học tập tại Thủy điện Hòa Bình, đến 9h30 thì di chuyển đến Khu sinh thái Bản Lác thuộc Mai Châu - Hòa Bình.

Trong năm học 2022-2023, nhà trường đã tổ chức cho học sinh đi 2 ngày (10, 11/2/2023) tại địa điểm Công trình thủy điện Hòa Bình và Mai Châu, Hòa Bình.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: VietNamNet

Buổi trưa toàn bộ học sinh ăn và nghỉ tại Bản Lác dưới sự quản lý trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm, đại diện cha mẹ học sinh và quản lý chung của Ban chỉ đạo. Khoảng hơn 15h có một nhóm gần 10 học sinh tự ý rủ nhau đi tắm suối cách nơi tập kết của đoàn khoảng 1km mà không báo cáo với giáo viên phụ trách.

Do sự sơ suất và chủ quan, một học sinh là D.Q.M (lớp 11) bơi vào giữa suối và bị đuối nước. Lúc đó mấy học sinh đứng trên bờ hô hào và có một học sinh trong nhóm bơi ra cứu nhưng học sinh D.Q.M. đã chìm không cứu được.

Trước tình hình đó, các học sinh khác tiếp tục kêu cứu. Một bác nông dân người địa phương làm đồng gần khu vực đó đã đến cứu và tìm được học sinh D.Q.M. đưa lên bờ nhưng sơ cứu không kịp.

Theo học sinh tường thuật lại, từ lúc phát hiện em D.Q.M chới với và chuẩn bị chìm đến khi được cứu đưa lên bờ là khoảng từ 5 đến 7 phút.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước cách Bản Lác (điểm du lịch của Mai Châu) khoảng 1km. Ảnh: Internet

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, nhà trường đã báo chính quyền địa phương và công an huyện Mai Châu làm các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định, đồng thời báo cáo về Sở và báo về cho gia đình học sinh.

Đến 12h30 đêm, nhà trường đã thuê xe cứu thương và cùng gia đình đưa em D.Q.M. về nhà tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Cũng theo Báo VietNamNet, đại diện nhà trường cũng cho biết đây là sự việc rất đau lòng và đáng tiếc đã xảy ra với gia đình và nhà trường. Hội đồng trường, Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ và phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho học sinh.

Chiều 10/2, người dân phát hiện một nạn nhân trong tình trạng đã tử vong tại một dòng suối thuộc xóm Chiềng Châu.

Nạn nhân được xác định là em D.Q.M. (17 tuổi, trú xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội), đang là học sinh lớp 11 trường THPT L.T.T.

Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết, nam học sinh này chết đuối khi đang tắm suối.

Đây là học sinh của trường L.T.T (huyện Gia Lâm) đi học ngoại khóa ngày 10/2. Cả trường có 15 lớp với 602 học sinh tham dự buổi ngoại khóa.

Sau khi đến Bản Lác vào buổi trưa, các cô giáo đưa học sinh về nhà nghỉ để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, có 15 học sinh trốn đi tắm ở suối Mùn (xóm Chiềng Châu). Trong lúc tắm, có học sinh không biết bơi và xảy ra sự việc. Học sinh cùng tham gia tắm phát hiện và gọi người cứu nhưng đã quá muộn.

2h sáng ngày 11/2 công an huyện Mai Châu đã bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

Dòng suối tại nơi phát hiện thi thể nam thanh niên rất sâu và đã có biển cảnh báo.