TP.HCM: Phong tỏa khách sạn liên quan tới ca dương tính COVID-19

Đến 0h ngày 26/3, lực lượng chức năng xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã phong tỏa 1 khách sạn do có liên quan đến ca dương tính virus SARS-CoV-2 mới nhất.

Tờ Tuổi Trẻ đưa tin, theo người dân khu vực cho biết khoảng 21h30 tối 25-3, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị y tế đã có mặt tại khách sạn Quốc Thái (địa chỉ 90 đường số 7, KDC Trung Sơn, huyện Bình Chánh) và đưa tất cả mọi người bên trong đi cách ly và thực hiện xét nghiệm COVID -19.

Hình ảnh khách sạn sau khi bị phong tỏa - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Ngay sau đó, toàn bộ khách sạn này đã được khử khuẩn và tiến hành các biện pháp phòng dịch lây lan tại đây.

Hiện lịch trình di chuyển phức tạp của ca bệnh nhân nữ 25 tuổi, quê Vĩnh Long dương tính với Covid-19 đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố. Được biết, nữ bệnh nhân là thợ trang điểm.

Ngày 16/2 (nhằm mùng 5 Tết), T. vượt biên trái phép đến Campuchia để làm nghề trang điểm dịch vụ và ở cùng hai người có hộ khẩu Hải Phòng. Do không có việc làm nên ba người về Việt Nam theo đường nhập cảnh trái phép.

Ngày 21/3, nhóm ba người theo một tàu đánh cá, sau đó về đến Phú Quốc vào sáng 22/3. Trên tàu có khoảng 10 người nhập cảnh lậu, gồm 8 nữ, 2 nam (trong đó có T. và hai người bạn).

Ngày 24/3, do sợ nhiễm Covid-19, T. đến Bệnh viện FV (TP.HCM) tự khai chuẩn bị đi xuất cảnh để được lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ COVID-19. Kết quả cho biết dương tính.

TP.HCM cũng đang rà soát và truy tìm những người liên quan, đã từng tiếp xúc với bệnh nhân này đồng thời cách ly những người tiếp xúc gần.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-phong-toa-khach-san-lien-quan-toi-ca-duong-tinh-covid-19-399922.html