TP.HCM ghi nhận thêm 15 trường hợp mắc Omicron, nâng tổng số ca mắc là 88

Tính tới ngày 24/1, TP.HCM hiện có tổng cộng 88 ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong 88 ca này có 5 ca cộng đồng và 83 ca nhập cảnh.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc HCDC, cho biết địa bàn ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Trong đó, có 5 ca nhiễm Omicron cộng đồng là chùm ca liên quan đến người phụ nữ nhập cảnh tại Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tất cả bệnh nhân đều sức khỏe ổn định, chỉ 7 ca có triệu chứng nhẹ, thoáng qua như mệt, sốt nhẹ, ớn lạnh, đau họng. Các bệnh nhân có thời gian dương tính với virus trung bình 6-7 ngày. Đáng chú ý, ca Omicron nặng nhất thời gian là bà cụ 82 tuổi, nhập cảnh ngày 10/1, nhiều bệnh lý nền như ung thư máu giai đoạn cuối, đái tháo đường. Bà được chuyển từ Bệnh viện dã chiến số 12 tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, hiện nay đã ổn định sức khỏe.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) - Ảnh: Người Lao Động

Bên cạnh đó, VNexpress đưa tin, với chùm 5 ca Omicron cộng đồng, gồm ba ca nhiễm đầu tiên là một người 35 tuổi ngụ huyện Bình Chánh, một người 31 tuổi ngụ quận 11, người còn lại 48 tuổi ngụ Gò Vấp, từng đi ăn cùng người phụ nữ nhập cảnh. Hai ca mới ghi nhận là một nam thanh niên 25 tuổi, em họ của ca Omicron sống tại quận 11. Thanh niên này đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19, từ ngày 28/12/2021 làm bảo vệ tại nhà của người phụ nữ nhập cảnh.

Trường hợp thứ 5 là nam, 29 tuổi, bác sĩ khoa cấp cứu một bệnh viện tại TP.HCM, sống cùng nhà với ca Omicron ngụ quận 11, đã tiêm 3 mũi vaccine.

TP.HCM tổng cộng có 88 ca nhiễm biến chủng Omicron - Ảnh: Internet

Trước tình hình các ca nhiễm biến thể Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân chú ý tuân thủ 5K, đặc biệt là khẩu trang, để phòng ngừa chủng Omicron cũng như Delta. Cơ quan chức năng cho rằng chỉ những người tiếp xúc không 5K mới có nguy cơ mắc bệnh. 5K là giải pháp ứng biến với mọi biến chủng.

Ngày 24/1, Việt Nam ghi nhận 14.362 ca nhiễm COVID-19, đến nay đã có 163 ca do biến thể Omicron gây ra Tính từ 16h ngày 23/1 đến 16h ngày 24/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca ghi nhận trong nước.

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