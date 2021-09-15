TP.HCM: Điều chỉnh hàng loạt hoạt động từ ngày 16/9 đến 30/9

Tin y tế 15/09/2021 22:04

Ban chỉ đạo phòng chống dich Covid-19 các tỉnh, thành yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội, trong đó yêu cầu khoanh vùng giãn cách phạm vi nhỏ nhất có thể.

Theo Người Lao Động, chiều ngày 15/9, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn 3072 gửi các đơn vị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP từ ngày 16/9 đến ngày 30/9.

Cụ thể, TP.HCM tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn Thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 2715/KH-BCĐ ngày 15/8/2021 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 từ 0 giờ 00 phút ngày 16/9 - hết 30/9/2021.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP theo Chỉ thị 16; Kế hoạch 2715 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP HCM; Chỉ thị 11 của Chủ tịch UBND TP HCM từ 0 giờ ngày 16-9 đến hết ngày 30-9 với phương châm triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng, chống dịch trên từng địa bàn cụ thể.

TP HCM tiếp tục thực hiện việc cấp Giấy đi đường cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông theo Công văn 2800, Công văn 2850, Công văn 2994 của UBND TP HCM; các Giấy đi đường do Công an TP HCM đã cấp tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30-9.

Việc đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch 2798 và Công văn 2994 của UBND TP HCM.

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Từ ngày 16/9 đến 30/9, TP HCM vẫn áp dụng giấy đi đường - Ảnh: Người Lao Động

Theo Công an nhân dân, thành phố cho phép các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh (có giấy phép đăng ký kinh doanh) hoạt động từ 6h  đến 21h hàng ngày, gồm: Dịch vụ bưu chính, viễn thông; thiết bị tin học văn phòng, thiết bị, dụng cụ học tập. Dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi; đặt hàng trực tuyến. Dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y. Dịch vụ bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và cung ứng linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động này. Sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm.

Điều kiện hoạt động đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên là đối với việc sử dụng nhân viên giao nhận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hoá có ứng dụng công nghệ (shipper) là được phép hoạt động liên quận, huyện và TP Thủ Đức từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày, thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/1 lần…

Người lao động trực tiếp tại nơi làm việc phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine phòng, chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm với tần suất 5 ngày/1 lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.

Đối với các sinh hoạt thể dục thể thao tại các công viên thuộc khu dân cư, chung cư thuộc các “vùng xanh”, giao chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét quyết định, cho phép hoạt động trở lại nếu đảm bảo các qui định an toàn phòng, chống dịch và phải tuân thủ nguyên tắc 5K.

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