BS Khanh nhận định, những người đã nhiễm COVID-19 rồi thì rất khó bị lại, đặc biệt ít nhất trong 6 tháng đầu: Nghiên cứu cho thấy người nhiễm virus human corona nói chung, trong vòng 6 tháng đầu khỏi bệnh thì miễn dịch rất mạnh, có rất nhiều kháng thể... Do đó trong thời gian này virus không thể tấn công lại được.

Bác sĩ cho biết, kháng thể của F0 khỏi bệnh còn mạnh hơn người đã được tiêm ngừa đủ 2 mũi vắc xin rất nhiều, khả năng bị bệnh lại rất thấp. Chính vì thế, đã có rất nhiều F0 khỏi bệnh tình nguyện tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch bởi họ đã an toàn. F0 khỏi bệnh không cần lo đến chuyện tiêm ngừa nữa cho đến 6 tháng sau.Dù có mắc lại COVID-19 thì đó cũng là điều có lợi!

BS Trương Hữu Khanh cho biết, hiện nay có khái niệm về "break through infection" (có miễn dịch nhưng vẫn mắc bệnh). Cụm từ này mang ý nghĩa là virus, tác nhân gây bệnh bẻ gãy và xuyên qua hệ thống miễn dịch để gây bệnh. Tuy nhiên, đó là chuyện không có gì đáng lo ngại bởi break through lúc nào cũng gây bệnh nhẹ do lúc này cơ thể đã có miễn dịch rồi.