Cận cảnh hơn 60.000 viên thuốc điều trị Covid-19 "ẩn mình" dưới dạng quà biếu về Việt Nam

Mới đây, cơ quan chức năng TP. Hà Nội phát hiện, thu giữ hàng chục ngàn viên thuốc điều trị Covid-19 nhập về Việt Nam dưới dạng quà biếu.

Theo Người Lao Động, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 14/9, tại một kho hàng tại thôn Thạch Lỗi xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, cơ quan chức năng đã kiểm tra đồng loạt 15 kiện hàng có dấu hiệu vi phạm.

Lô hàng hoá có dấu hiệu vi phạm được gửi từ Ấn Độ về sân bay Nội Bài, "nguỵ trang" dưới hình thức quà biếu, quà tặng được gửi theo hình thức chuyển phát nhanh. Theo cơ quan hải quan, 15 kiện hàng này được gửi cho nhiều người nhận khác nhau ở Hà Nội và Cao Bằng. Đáng chú ý, dù nhiều kiện hàng đứng tên nhiều người nhận khác nhau nhưng lại có cùng số điện thoại và đây là một trong những nghi vấn cơ quan chức năng đã đặt ra.

Lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng vi phạm - Ảnh:Người Lao Động

Trên vận đơn, hàng hóa được thể hiện là thực phẩm, nhưng thực tế kiểm tra, lực lượng hải quan thu giữ hơn 60.000 viên thuốc được dùng trong điều trị Covid-19 như: Favipiravir Tablets 200 mg; Fabiflu 400 mg; Baricitinib; Molnupiravir Capsules…

Hơn 60.000 viên thuốc điều trị Covid-19 nhập về Việt Nam dưới dạng quà biếu - Ảnh:Người Lao Động

Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nguy cơ nhập lậu tân dược và thiết bị y tế phòng chống dịch tăng cao.

Đại diện Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc cho hay, qua các vụ việc vừa phát hiện cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng loại hình quà biếu, quà tặng qua đường bưu chính quốc tế, chia nhỏ lô hàng, khai báo hàng hóa trị giá thấp, khai sai tên hàng để trốn tránh sự quản lý của cơ quan chức năng.

Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát và phối hợp các lực lượng chức năng trong để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm về nhập khẩu tân dược và thiết bị y tế.

Tin vui: Hải Phòng cho phép nhà hàng, quán ăn hè phố phục vụ tại chỗ từ ngày 15/9 UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản hoả tốc số 6459/UBND-VX ngày 14/9/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

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