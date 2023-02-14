Tình hình mới nhất cấp cứu nhiều bệnh nhân gặp tai nạn ở Quảng Nam: Nhiều bệnh nhân được cứu chữa sau báo động đỏ

Tin y tế 14/02/2023 15:16

Ngay khi nhận được tin báo vụ tai nạn, bệnh viện đã khẩn trương báo động đỏ, nhiều bệnh nhân đã được cứu chữa kịp thời.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, ThS.BSCKII Nguyễn Đình Hùng - Phụ trách quản lý điều hành BVĐK Trung ương Quảng Nam cho biết: Ngay khi nhận được thông tin về vụ TNGT, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo cho trực lãnh đạo điều xe cấp cứu và y bác sĩ đến ngay hiện trường vụ tai nạn để ứng cứu người bệnh, khẩn trương đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Ngay sau đó, các bệnh nhân đã được các bác sĩ chuyên Khoa Cấp cứu, Ngoại Chấn thương, Cấp cứu Can thiệp tim mạch, Nội tiêu hóa, Phục hồi chức năng và chuyên gia Ngoại lồng ngực khẩn trương hội chẩn, trang thiết bị kỹ thuật cũng được huy động để ứng cứu nạn nhân trên tinh thần "Tất cả vì người bệnh".

Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ y, bác sĩ các khoa trong toàn bệnh viện, các nạn nhân đã được xử trí và cấp cứu kịp thời.

Hiện tại các nạn nhân được chuyển về khoa để tiếp tục theo dõi điều trị, trong đó có 4 bệnh nhân nặng được chuyển Khoa Hồi sức, 9 bệnh nhân chuyển Khoa Ngoại Chấn thương.

Tình hình mới nhất cấp cứu nhiều bệnh nhân gặp tai nạn ở Quảng Nam: Nhiều bệnh nhân được cứu chữa sau báo động đỏ - Ảnh 1

Bác sĩ BVĐK Trung ương Quảng Nam cấp cứu nạn nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra sáng nay, 14/2/2023. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Chị Phạm Thị Mơ, một trong những nạn nhân may mắn thoát nạn kể lại: "Gia đình tôi có 4 người xuất phát từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng khám bệnh, trong lúc đang ngủ, xảy ra tai nạn đột ngột, tôi vô cùng sợ, cố tìm chỗ kính bể để chui ra khỏi xe. 1 người thân của tôi đã bị mất tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Sau đó chúng tôi được đưa vào BVĐK Trung ương Quảng Nam cấp cứu. Tại đây chúng tôi được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tiếp đón và cấp cứu rất kịp thời".

BVĐK Trung ương Quảng Nam cho biết, quy trình báo động đỏ của bệnh viện được kích hoạt trong những tình huống ứng cứu nghiêm trọng, nạn nhân nặng, khẩn cấp hoặc số lượng nạn nhân nhiều. Việc áp dụng quy trình báo động đỏ của bệnh viện đã giúp mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Tình hình mới nhất cấp cứu nhiều bệnh nhân gặp tai nạn ở Quảng Nam: Nhiều bệnh nhân được cứu chữa sau báo động đỏ - Ảnh 2
 

 

Tình hình mới nhất cấp cứu nhiều bệnh nhân gặp tai nạn ở Quảng Nam: Nhiều bệnh nhân được cứu chữa sau báo động đỏ - Ảnh 3

Các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa các bệnh nhân may mắn sống sót. Ảnh: Thanh Niên

Theo Thanh Niên, trước đó, rạng sáng cùng ngày, tại khu vực ngã tư trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua xã Tam Hiệp (H.Núi Thành, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách 16 chỗ BS 76B - 006.60 (chưa xác định tài xế điều khiển) di chuyển theo hướng nam - bắc và xe container BS 92H - 004.33 kéo theo rơ moóc BS 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) điều khiển, đi từ hướng Quốc lộ 1 xuống cảng Kỳ Hà.

Hậu quả, 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện và nhiều người bị thương. Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng nặng, lật ngửa; xe container hư hỏng nặng phần đầu.

Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, vào thời điểm xảy ra va chạm, tốc độ ô tô 16 chỗ BS 76B - 006.60 đạt mức 69 km/giờ. Trước đó 10 giây, tốc độ xe này là 73 km/giờ.

Tình hình mới nhất cấp cứu nhiều bệnh nhân gặp tai nạn ở Quảng Nam: Nhiều bệnh nhân được cứu chữa sau báo động đỏ - Ảnh 4
 

 

Tình hình mới nhất cấp cứu nhiều bệnh nhân gặp tai nạn ở Quảng Nam: Nhiều bệnh nhân được cứu chữa sau báo động đỏ - Ảnh 5
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet

Trong khi đó, tốc độ xe đầu kéo 92H - 004.33 vào thời điểm xảy ra tai nạn đạt 30 km/giờ. Trước đó 10 giây, tốc độ của phương tiện này là 48 km/giờ.

Tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, Công an H.Núi Thành đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam có mặt phong tỏa hiện trường, tham gia khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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