Lai Châu: Rùng mình nữ công nhân bị quấn toàn bộ tóc vào máy khiến da đầu đứt rời, tổn thương tai và mí mắt trên nghiêm trọng

Tin y tế 14/02/2023 12:06

Gần 10h liền, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho nữ công nhân bị lột toàn bộ da đầu. Đây được xem là trường hợp tai nạn rộng và phức tạp nhất từ trước tới nay.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho biết, bệnh viện Việt Đức thông tin ngày 14/2 đã nối thành công trường hợp lột rời toàn bộ da đầu kèm hai tai và hai mí mắt rộng nhất từ trước tới nay với kết quả tốt.

Bệnh nhân L.T.N, nữ 36 tuổi, người dân tộc Lào ở Tam Đường, Lai Châu. Chị N là công nhân, tai nạn quấn tóc vào máy làm giấy sáng ngày 9/4/2022, sau tai nạn toàn bộ da đầu bị giật đứt rời cùng với hai tai và hai mí mắt trên.

Lai Châu: Rùng mình nữ công nhân bị quấn toàn bộ tóc vào máy khiến da đầu đứt rời, tổn thương tai và mí mắt trên nghiêm trọng - Ảnh 1

Hình ảnh người bệnh bị lột rời toàn bộ da đầu kèm hai tai và hai mí mắt. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Người bệnh được sơ cứu tại bệnh viện địa phương và chuyển đến Bệnh viện Việt Đức vào trưa cùng ngày trong tình trạng tỉnh nhợt, mạch nhanh, huyết áp thấp, vùng đầu được băng dày nhiều lớp nhưng vẫn chảy máu nhiều do diện lột da quá lớn, mảnh da đầu cùng hai tai và hai mi mắt trên bị lột đứt rời hoàn toàn đã được bảo quản lạnh.

TS.BS Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức- người trực tiếp tham gia thực hiện ca mổ cho biết, nối lại da đầu đứt rời với kỹ thuật khâu phục hồi mạch máu dưới kính hiển vi vẫn đang là phương pháp tối ưu nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Đây là ca phẫu thuật phức tạp, thời gian mổ kéo dài tới gần 10 giờ đồng hồ nên cần phải đủ các yếu tố về nhân lực và vật lực cũng như sự phối hợp nhịp nhàng và đồng đều giữa các chuyên khoa trong bệnh viện. Bên cạnh phần da đầu bị lột rộng cùng với hai tai và hai mi mắt thì vết thương còn kéo dài qua má xuống gần đến vùng cằm ở cả hai bên, tổn thương này làm kéo dài thêm thời gian phẫu thuật. Việc phục hồi mạch máu cũng gặp nhiều khó khăn do các mạch máu ở vùng thái dương hai bên bị dập nát.

Lai Châu: Rùng mình nữ công nhân bị quấn toàn bộ tóc vào máy khiến da đầu đứt rời, tổn thương tai và mí mắt trên nghiêm trọng - Ảnh 2
Gần 10 giờ cân não phẫu thuật thành công cho nữ công nhân bị lột toàn bộ da đầu. Ảnh: Lao Động

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ chia sẻ trên Báo Tin Tức: Đây có lẽ là một trong những trường hợp lột da đầu rộng và phức tạp nhất từ trước tới nay, kể cả so với y văn thế giới.

“Da đầu người bệnh bị lột toàn bộ từ mi mắt hai bên đến gáy vòng xuống rời cả hai tai. Gặp những tổn thương này, việc sơ cấp cứu ban đầu là rất quan trọng như hồi sức, cầm máu tốt, bảo quản đúng và kịp thời chuyển người bệnh đến cơ sở có đủ khả năng phẫu thuật càng sớm càng tốt sẽ giúp tăng khả năng thành công của phẫu thuật.

Đối với các trường hợp không thể nối lại vi phẫu, sẽ rất khó cho các bác sĩ để có thể tạo hình lại cho người bệnh, dù có trải qua hàng chục ca mổ, vài năm điều trị và tốn cả tỷ đồng thì cũng chỉ có thể phục hồi được phần nào mà vẫn để lại những di chứng hết sức nặng nề”, Phó Giáo sư Nguyễn Hồng Hà cho biết.

Hiện sau phẫu thuật 8 tháng, người bệnh rất hạnh phúc vì đã được các bệnh viện cứu thành công toàn bộ da đầu, 2 tai, 2 mi mắt và đã quay lại với cuộc sống bình thường. Chia sẻ với các bác sĩ khi đến khám lại, chị N cho biết sẽ không bao giờ quên được cảm giác khủng khiếp khi bị tai nạn, dù hiện tại tóc đã mọc đến vai nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng để mái tóc dài như trước đây và không quên nhắn nhủ các nữ công nhân tuân thủ an toàn lao động để tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

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Từ khóa:   tai nạn lao động phẫu thuật tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ

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