Theo Báo Dân Trí, luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 9/1. Luật có nhiều điểm mới so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009.

5 trường hợp bác sĩ có thể từ chối khám, chữa bệnh theo luật mới

- Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc không thuộc phạm vi hành nghề của mình, nhưng phải giới thiệu người bệnh đến người hành nghề khác hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù hợp để khám bệnh, chữa bệnh và phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được người hành nghề khác tiếp nhận hoặc chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

Đáng chú ý, theo Điều 40, Mục 5 của luật, có 5 trường hợp người hành nghề được từ chối khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể:

- Việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

Những thay đổi mới nhất về luật y tế. Ảnh: Báo Đà Nẵng

- Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi.

- Người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật.

- Người bệnh, người đại diện của người bệnh quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 15 của luật này không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được người hành nghề tư vấn, vận động thuyết phục mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Thêm 3 chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề y từ năm 2024

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, đây là nội dung mới đáng chú ý tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 do Quốc hội thông qua ngày 09/01/2023.

Trước đây, chỉ có 06 chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 là:

Bác sỹ, y sỹ.

Điều dưỡng viên.

Hộ sinh viên.

Kỹ thuật viên.

Lương y.

Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Theo quy định tại Điều 26 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 2023, ngoài 06 đối tượng nêu trên, bổ sung thêm 03 chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề gồm:

Dinh dưỡng lâm sàng;

Cấp cứu viên ngoại viện;

Tâm lý lâm sàng

Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2023 quy định, mỗi người hành nghề chỉ được cấp 01 giấy phép hành nghề có giá trị trong phạm vi toàn quốc.

Thêm 3 chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề y từ năm 2024. Ảnh: Internet

Giấy phép hành nghề có thời hạn 05 năm (Luật cũ không quy định). Nội dung của giấy phép hành nghề bao gồm các thông tin cơ bản:

- Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số dịnh danh cá nhân với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch với người hành nghề nước ngoài;

- Chức danh chuyên môn;

- Phạm vi hành nghề;

- Thời hạn của giấy phép hành nghề.

Người có đề nghị cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề phải nộp phí theo quy định của pháp luật.