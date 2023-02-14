Bắc Giang: Em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, trẻ kháu khỉnh, bụ bẫm, nặng 3,2kg

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, chị Đ.T.T 32 tuổi và chồng là anh P.V.T ở xã Huyền Sơn, Lục Nam kết hôn đã lâu, mặc dù không dùng biện pháp tránh thai và cũng đi chạy chữa nhiều nơi nhưng anh chị vẫn chưa thể có con. Sau khi đi nhiều nơi tốn kém được biết tại BV Sản Nhi Bắc Giang đã triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệp IVF anh chị đã về địa phương và thực hiện thụ tinh ống nghiệm ngay tại bệnh viện tỉnh nhà.

May mắn là anh chị đã thành công. Sau khi thai được 40 tuần và có dấu hiệu chuyển dạ vợ chống chị T được các bác sĩ BV Sản Nhi Bắc Giang phẫu thuật mổ đẻ ra được một bé gái nặng 3,2kg.