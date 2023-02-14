Bắc Giang: Em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, trẻ kháu khỉnh, bụ bẫm, nặng 3,2kg

Tại Bắc Giang, BV Sản Nhi cùng gia đình đã vui mừng chào đón bé gái đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, trẻ nặng 3,2kg.
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Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, chị Đ.T.T 32 tuổi và chồng là anh P.V.T ở xã Huyền Sơn, Lục Nam kết hôn đã lâu, mặc dù không dùng biện pháp tránh thai và cũng đi chạy chữa nhiều nơi nhưng anh chị vẫn chưa thể có con. Sau khi đi nhiều nơi tốn kém được biết tại BV Sản Nhi Bắc Giang đã triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệp IVF anh chị đã về địa phương và thực hiện thụ tinh ống nghiệm ngay tại bệnh viện tỉnh nhà.
May mắn là anh chị đã thành công. Sau khi thai được 40 tuần và có dấu hiệu chuyển dạ vợ chống chị T được các bác sĩ BV Sản Nhi Bắc Giang phẫu thuật mổ đẻ ra được một bé gái nặng 3,2kg.
Bác sĩ Lê Công Tước cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên được hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại đơn vị. Do vậy, áp lực cho bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và các bác sĩ rất lớn. Trong quá trình theo dõi thai kỳ, chúng tôi thường xuyên thông tin, tư vấn sản phụ sử dụng đầy đủ thuốc, thực hiện đúng quy trình điều trị, chăm sóc để sức khỏe của mẹ và em bé được tốt nhất”.
Cũng theo Báo Bắc Giang, sự kiện đón em bé chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang đánh dấu bước tiến về phát triển kỹ thuật cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của địa phương này.
Được biết, ngày 19/5/2022, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang triển khai ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên. Đến nay, bệnh viện đã có 30 ca chuyển phôi thành công, trong đó 18 trường hợp có thai. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề cho các bác sĩ, kỹ thuật viên; đầu tư bổ sung thêm trang thiết bị y tế, nâng cao hơn nữa tỷ lệ thành công khi thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho các cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn tỉnh.