Tình hình COVID-19 mới nhất được cập nhật cho thấy 43 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca tử vong, số ca nhiễm có dấu hiệu tăng sau 2 ngày nghỉ.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, đã 43 ngày liên tiếp không ghi nhận ca COVID-19 tử vong. Bộ Y tế cho biết ngày 12/2 có 41 ca mắc mới COVID-19, nhiều nhất trong gần nửa tháng qua. Các ngày trước đó số ca mắc chỉ dao động trong khoảng 10- 20 ca, có ngày tăng vọt lên 36 ca là 31/1, tuy nhiên cũng có ngày chỉ còn 7 ca mắc là 5/2. Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là: 10.614.654 ca. Trong số các trường hợp đang theo dõi, giám sát, hiện có 3 bệnh nhân nặng đang thở oxy qua mặt nạ. Đến nay đã 43 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tình hình dịch COVID-19 mới nhất. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Cũng theo Báo Người Lao Động, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.692 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.486 ca nhiễm). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN). Đến nay Việt Nam đã tiêm trên 266,2 triệu liều vaccine COVID-19. Tuy nhiên hiện vẫn có nhiều địa phương đang tiêm thấp hơn các mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả. Đến nay, cả nước đã tiêm 266.211.066 liều vắc-xin COVID-19, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.821.675 liều: Mũi 1 là 71.082.409 liều; Mũi 2 là 68.723.775 liều; Mũi bổ sung là 14.534.330 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.934.138 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.547.023 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.894.803 liều: Mũi 1 là 9.127.824 liều; Mũi 2 là 8.957.352 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.809.627 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.494.588 liều: Mũi 1 là 10.247.641 liều; Mũi 2 là 8.246.947 liều.

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