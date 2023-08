Theo Báo Sức khỏe và đời sống, đã 43 ngày liên tiếp không ghi nhận ca COVID-19 tử vong. Bộ Y tế cho biết ngày 12/2 có 41 ca mắc mới COVID-19, nhiều nhất trong gần nửa tháng qua. Các ngày trước đó số ca mắc chỉ dao động trong khoảng 10- 20 ca, có ngày tăng vọt lên 36 ca là 31/1, tuy nhiên cũng có ngày chỉ còn 7 ca mắc là 5/2.

Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là: 10.614.654 ca. Trong số các trường hợp đang theo dõi, giám sát, hiện có 3 bệnh nhân nặng đang thở oxy qua mặt nạ. Đến nay đã 43 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.