Thực hư thông tin có người tiêm vắc-xin Sinopharm phải cấp cứu ở Quảng Ninh

Tin y tế 15/09/2021 22:35

Một đoạn clip ghi lại cảnh một người được đưa đi cấp cứu sau khi tiêm vắc xin Sinopharm ở Quảng Ninh gây xôn xao mạng xã hội. Mới đây, lượng lượng chức năng địa phương đã thông tin về sự việc.

 

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, ngày 14/9, mạng xã hội đã chia sẻ video ghi lại cảnh một người được đưa vào phòng cấp cứu và ghi thông tin mô tả bên dưới: "Tiêm vắc xin Sinopharm tại trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, chiều nay".

tiem vac xin Sinopharm
UBND TP.Uông Bí khẳng định thông tin người đi cấp cứu sau khi tiêm vắc xin là sai sự thật. - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, lực lượng chức năng thành phố Uông Bí khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Hình ảnh trong video clip không phải tại Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Uông Bí. 

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin giả mạo, sai sự thật nói chung, đặc biệt là các thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp và Tiếp thị cũng đưa tin, trong đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được thành phố tiến hành từ ngày 13/9, trường TH Lê Lợi không được trưng dụng làm điểm tiêm chủng cho người dân nên thông tin trên là không đúng.

Theo tổng hợp từ Phòng Y tế thành phố Uông Bí, đến trưa 15/9, sau hơn 2 ngày tổ chức đợt cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đã có hơn 41.800 mũi vắc xin được tiêm cho người dân thành phố.

Công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, người dân đều phấn khởi, yên tâm tham gia đợt cao điểm nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

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Ban chỉ đạo phòng chống dich Covid-19 các tỉnh, thành yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội, trong đó yêu cầu khoanh vùng giãn cách phạm vi nhỏ nhất có thể.

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