Thông tin chính thức vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm: Giao công an làm rõ

UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo và thông tin chính thức về vụ việc tự sinh con trong phòng tắm của gia đình.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, Ngày 15/2, UBND huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) có thông tin chính thức tới báo chí, xác nhận tại địa phương có xảy ra vụ việc một nữ sinh lớp 7 trú tại địa bàn có thai và tự sinh con trong phòng tắm của gia đình.

Theo đó, nữ sinh này có tên T.T.M.C. sinh năm 2010 và đang theo học tại lớp 7A của trường THCS xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, gia đình cho biết vào khoảng 4h30 sáng ngày 11/2, trong lúc đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi vào phòng tắm, C. đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7 kg.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình biết tin đã đưa cháu C. cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe. Hiện lực lượng chức năng chưa thể lấy lời khai của C. vì sức khỏe của cháu vẫn chưa ổn định.

Nữ sinh lớp 7 giấu gia đình chuyện mang thai và tự sinh em bé trong nhà tắm (ảnh minh họa).

Theo Báo SGGP, bước đầu, gia đình và cháu C. cho biết từng có bạn trai là N.V.M. (17 tuổi, ở xã An Bá, huyện Sơn Động) và thường xuyên đi chơi đêm. Khoảng tháng 6-2022 thì cháu C. phát hiện có thai. Sau đó, cháu C. vẫn tham gia đầy đủ các môn học ở trường như thường lệ, nhưng do thường mặc áo khoác rộng, thời gian mang thai cũng là mùa đông, lớp quần áo dày che chắn khiến bạn bè, giáo viên không phát hiện ra sự thay đổi ở C..

Trước sự việc trên, UBND huyện Sơn Động đã giao công an huyện phối hợp với UBND xã An Bá chỉ đạo công an xã trao đổi thông tin với đại diện gia đình cháu C.. Đồng thời chỉ đạo Phòng LĐTB-XH huyện Sơn Động phối hợp với chính quyền địa phương tới hỏi thăm, động viên gia đình cháu C. và hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng.

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