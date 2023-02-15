Tá hỏa phát hiện dị vật trong mũi bé gái 6 tuổi là hai cục pin cháy khét

Sau khi bé gặp tình trạng sốt cao, mệt mỏi, sưng phù nề và chảy máu mũi, bác sĩ đã gắp ra hai cực pin cháy khét, gây bội nhiễm.

Thông tin từ Báo VnExpress cho hay, ngày 14/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết vừa nội soi thành công lấy dị vật nằm sâu trong mũi bệnh nhi.

Người nhà thông tin, cách nhập viện một ngày, trong lúc đang ngồi chơi, bé nhét hai cục pin vào lỗ mũi. Hôm sau, bé đau đớn, hai bên mũi bị sưng phù nề, kèm theo nghẹt, chảy máu nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám và nội soi vùng xoang mũi, các bác sĩ phát hiện có hai dị vật là cục pin cháy khét nằm sâu trong mũi. Ê kíp chuyên khoa Tai - Mũi - Họng phối hợp bác sĩ gây mê hồi sức đưa bệnh nhi vào phòng mổ, phẫu thuật lấy dị vật khẩn cấp bằng nội soi gây mê tĩnh mạch.

Thủ thuật diễn ra trong vòng 5 phút, ê kíp gắp hai cục pin đường kính một cm.

Dị vật trong mũi bé gái. Ảnh: VnExpress

Hiện, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc tốt, hai bên mũi không chảy máu, không đau, không sưng phù nề, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ, Trưởng phòng khám Tai - Mũi - Họng chia sẻ trên Báo Dân Trí, do thời gian ở trong mũi khá lâu nên chất acid ở pin tiết ra gây cháy niêm mạc mũi. Trường hợp này nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là cháy phỏng niêm mạc mũi xoang, niêm mạc cuống mũi, thậm chí thủng vách ngăn mũi.

"Tình huống xấu hơn nếu cục pin lọt vào đường ăn hoặc đường thở sẽ gây cháy thực quản, thủng đường thở", bác sĩ Trứ lưu ý.

"Phụ huynh cần lưu ý chăm sóc trẻ cẩn thận, thường xuyên quan sát kỹ, tránh cho trẻ sử dụng các loại đồ chơi có pin nhỏ. Nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường, phải đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất, để được chẩn đoán và xử trí kịp thời", bác sĩ Trứ khuyến cáo.

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