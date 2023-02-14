Vụ bé trai nghịch pháo dẫn đến mất hai bàn tay: Bác sĩ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng, phải mang thương tật suốt đời

Tin y tế 14/02/2023 16:29

Từ sau vụ việc này, phụ huynh cần lên tiếng nhắc nhở, cảnh báo con em của mình.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 13-2, lãnh đạo UBND xã Ea Pal, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết cơ quan công an đang xác minh, làm rõ một vụ nổ xảy ra trên địa bàn xã này khiến hai bé trai trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-2, cháu PĐC (8 tuổi, ngụ thôn 1, xã Ea Pal) xin bố mẹ cho sang nhà người bác (ngụ cùng xã) để chơi.

Đến khoảng 13h cùng ngày, khi cháu C đang chơi cùng người anh họ (15 tuổi) thì bất ngờ một vật phát nổ khiến cả hai đều bị thương tích.

Trước sự việc, người thân vội đưa cả hai cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Trong đó, cháu C. bị thương nghiêm trọng, bị mất cả hai bàn tay và trên người đa thương tích ở mặt, bụng, chân.

Vụ bé trai nghịch pháo dẫn đến mất hai bàn tay: Bác sĩ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng, phải mang thương tật suốt đời - Ảnh 1

PĐC đang cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: Người Đưa Tin

Chị HTP (35 tuổi, mẹ cháu C) cho biết C vừa trải qua ca phẫu thuật và có nói với gia đình là có chơi một vật cùng anh họ rồi bị phát nổ, gia đình nghi đó là pháo tự chế.

“Cháu vừa uống được một hộp sữa. Người dân cho rằng do cháu nghịch pháo. Phải có sức công phá mạnh mới mất hai bàn tay này” – chị P than thở.

Được biết, gia đình cháu C khá khó khăn, cả gia đình sinh sống bằng nghề nông.

Cũng theo Báo Người Đưa Tin, quặn lòng khi nói về sự việc xảy ra với con trai, chị H.T.H.P. (mẹ của cháu C.) cho biết, sau khi phẫu thuật, con trai chị đã tỉnh táo hơn nhưng liên tục gào khóc vì cơn đau hành hạ.

“Gia đình tôi có 3 người con, trong đó cháu C. là con đầu. Hiện cháu đang là học sinh lớp 2 và rất ham học tiếng Anh. Hằng ngày, ngoài việc đi học, cháu C. rất chịu khó phụ cha mẹ nấu cơm, quét nhà, tắm rửa cho em. Tuy nhiên, do sức đề kháng không tốt nên cháu thường xuyên đau ốm. Thời gian qua, gia đình thường xuyên phải đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 (Tp.HCM) để điều trị dạ dày", chị P. nói.

Cho đến ngày thứ Bảy (ngày 11/2), cháu C. sang nhà bác cách nhà khoảng 7-8km để chơi. Đến trưa cùng ngày, trong lúc người lớn đi làm, cháu C. chơi với anh họ (14 tuổi) ở trong nhà. Khi hai anh em đang chơi thì bất ngờ phát ra tiếng nổ.

Vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến cháu C. bị thương nặng phải phẫu thuật cắt bỏ hai bàn tay, còn người anh họ bị chấn thương mắt phải và ở chân.

“Sau khi gia đình hỏi thì các cháu cho biết, vụ nổ xảy ra trong lúc chế tạo pháo. Là bậc cha mẹ, tôi không khỏi đau lòng, lo lắng về cuộc sống sau này của cháu khi không còn hai bàn tay”, chị P. cho hay.

Vụ bé trai nghịch pháo dẫn đến mất hai bàn tay: Bác sĩ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng, phải mang thương tật suốt đời - Ảnh 2
Bé trai mất tay khiến cha mẹ lo lắng. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Đáng nói, vụ tai nạn do tự chế pháo nổ nói trên không phải lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Trực, từ cuối năm 2022 đến nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 5 trường hợp bị tai nạn do tự chế pháo nổ. Trong đó, có 2 trường hợp đã tử vong trong vụ tự chế pháo nổ ở thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Theo bác sĩ Trực, đa số các bệnh nhân vào viện do tai nạn pháo nổ chủ yếu là thiếu niên. Ở độ tuổi này, trẻ suy nghĩ chưa chín chắn, thích tìm tòi, khám phá và chưa lường trước được những tác hại khủng khiếp do việc tự chế pháo nổ gây ra. Hơn nữa, hiện nay, việc mua các nguyên liệu để chế tạo pháo nổ quá dễ dàng thông qua mạng xã hội.

“Hậu quả của các vụ nổ do tự chế pháo rất nặng nề. Không chỉ nguy hiểm đến tính mạng, các nạn nhân phải mang thương tật suốt đời và đối diện với nhiều khó khăn, nặng nề trong cuộc sống tương lai”, bác sĩ Trực nhấn mạnh.

Để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc tiếp tục xảy ra, bác sĩ Nguyễn Minh Trực khuyến cáo, các bậc phụ huynh, gia đình cần quan tâm và có biện pháp răn đe, giám sát con em mình chặt chẽ hơn. Đồng thời, cần dành thời gian để giải thích cho trẻ hiểu về những hậu quả đau lòng của việc tự chế tạo pháo nổ.

Vụ 5 người ngộ độc sau bữa tối: Gửi kiểm nghiệm 11 mẫu rượu và thực phẩm

Vụ 5 người ngộ độc sau bữa tối: Gửi kiểm nghiệm 11 mẫu rượu và thực phẩm

Để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc khiến 5 người nhập viện, cơ quan chức năng đã thu thập và gửi đi kiểm nghiệm 11 mẫu gồm rượu và thực phẩm tại nhà nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   nghịch pháo tự chế tai nạn pháo tự chế hậu quả pháo tự chế

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 16 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 23 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 24 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản