Vụ bé trai nghịch pháo dẫn đến mất hai bàn tay: Bác sĩ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng, phải mang thương tật suốt đời

Trước đó, theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 13-2, lãnh đạo UBND xã Ea Pal, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết cơ quan công an đang xác minh, làm rõ một vụ nổ xảy ra trên địa bàn xã này khiến hai bé trai trọng thương.

Đến khoảng 13h cùng ngày, khi cháu C đang chơi cùng người anh họ (15 tuổi) thì bất ngờ một vật phát nổ khiến cả hai đều bị thương tích.

Trong đó, cháu C. bị thương nghiêm trọng, bị mất cả hai bàn tay và trên người đa thương tích ở mặt, bụng, chân.

PĐC đang cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: Người Đưa Tin

Chị HTP (35 tuổi, mẹ cháu C) cho biết C vừa trải qua ca phẫu thuật và có nói với gia đình là có chơi một vật cùng anh họ rồi bị phát nổ, gia đình nghi đó là pháo tự chế.

“Cháu vừa uống được một hộp sữa. Người dân cho rằng do cháu nghịch pháo. Phải có sức công phá mạnh mới mất hai bàn tay này” – chị P than thở.

Được biết, gia đình cháu C khá khó khăn, cả gia đình sinh sống bằng nghề nông.

Cũng theo Báo Người Đưa Tin, quặn lòng khi nói về sự việc xảy ra với con trai, chị H.T.H.P. (mẹ của cháu C.) cho biết, sau khi phẫu thuật, con trai chị đã tỉnh táo hơn nhưng liên tục gào khóc vì cơn đau hành hạ.

“Gia đình tôi có 3 người con, trong đó cháu C. là con đầu. Hiện cháu đang là học sinh lớp 2 và rất ham học tiếng Anh. Hằng ngày, ngoài việc đi học, cháu C. rất chịu khó phụ cha mẹ nấu cơm, quét nhà, tắm rửa cho em. Tuy nhiên, do sức đề kháng không tốt nên cháu thường xuyên đau ốm. Thời gian qua, gia đình thường xuyên phải đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 (Tp.HCM) để điều trị dạ dày", chị P. nói.

Cho đến ngày thứ Bảy (ngày 11/2), cháu C. sang nhà bác cách nhà khoảng 7-8km để chơi. Đến trưa cùng ngày, trong lúc người lớn đi làm, cháu C. chơi với anh họ (14 tuổi) ở trong nhà. Khi hai anh em đang chơi thì bất ngờ phát ra tiếng nổ.

Vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến cháu C. bị thương nặng phải phẫu thuật cắt bỏ hai bàn tay, còn người anh họ bị chấn thương mắt phải và ở chân.

“Sau khi gia đình hỏi thì các cháu cho biết, vụ nổ xảy ra trong lúc chế tạo pháo. Là bậc cha mẹ, tôi không khỏi đau lòng, lo lắng về cuộc sống sau này của cháu khi không còn hai bàn tay”, chị P. cho hay.

Bé trai mất tay khiến cha mẹ lo lắng. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Đáng nói, vụ tai nạn do tự chế pháo nổ nói trên không phải lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Trực, từ cuối năm 2022 đến nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 5 trường hợp bị tai nạn do tự chế pháo nổ. Trong đó, có 2 trường hợp đã tử vong trong vụ tự chế pháo nổ ở thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Theo bác sĩ Trực, đa số các bệnh nhân vào viện do tai nạn pháo nổ chủ yếu là thiếu niên. Ở độ tuổi này, trẻ suy nghĩ chưa chín chắn, thích tìm tòi, khám phá và chưa lường trước được những tác hại khủng khiếp do việc tự chế pháo nổ gây ra. Hơn nữa, hiện nay, việc mua các nguyên liệu để chế tạo pháo nổ quá dễ dàng thông qua mạng xã hội.

“Hậu quả của các vụ nổ do tự chế pháo rất nặng nề. Không chỉ nguy hiểm đến tính mạng, các nạn nhân phải mang thương tật suốt đời và đối diện với nhiều khó khăn, nặng nề trong cuộc sống tương lai”, bác sĩ Trực nhấn mạnh.

Để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc tiếp tục xảy ra, bác sĩ Nguyễn Minh Trực khuyến cáo, các bậc phụ huynh, gia đình cần quan tâm và có biện pháp răn đe, giám sát con em mình chặt chẽ hơn. Đồng thời, cần dành thời gian để giải thích cho trẻ hiểu về những hậu quả đau lòng của việc tự chế tạo pháo nổ.