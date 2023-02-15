Dự đám tang người vừa mất, 9 người nhiễm virus tử vong: WHO cảnh báo về khả năng bùng dịch

Tin y tế 15/02/2023 11:06

Đó là một loại virus Marburg đang lây truyền, WHO và quốc gia này đã lên tiếng cảnh báo dịch có thể bùng phát với các triệu chứng sốt, mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy.

Theo VietNamNet, loại virus liên quan với Ebola, có tỷ lệ tử vong lên tới 90% số người nhiễm bệnh, cơ quan chức năng xác nhận 9 người tử vong sau khi dự đám tang đất nước thuộc quốc gia châu Phi. Bên cạnh đó, hơn 4.000 người bị cách ly tại nhà.Tại cuộc họp khẩn cấp do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức ngày 14/2, cơ quan chức trách địa phương thông báo vụ việc này đã xảy ra một tháng trước, vào ngày 7/1 và Bộ Y tế đã được cảnh báo 4 tuần sau đó.

Thông tin từ trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, virus Marburg gây ra một loại sốt xuất huyết có thể ảnh hưởng đến các cơ quan của cơ thể và làm chảy máu.

Loại virus hiếm gặp này được xác định lần đầu tiên vào năm 1967 sau khi gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh đồng thời tại các phòng thí nghiệm ở Marburg, Đức và Belgrade. 31 người đã phơi nhiễm trong khi tiến hành nghiên cứu khỉ bị bệnh và 7 người đã chết.

Dự đám tang người vừa mất, 9 người nhiễm virus tử vong: WHO cảnh báo về khả năng bùng dịch - Ảnh 1

Virus Marburg có thể gây ra các triệu chứng nặng, tỷ lệ tử vong cao nhưng chưa có vắc xin và cách chữa đặc trị. Ảnh: VTV

Virus Marburg có thể gây ra các triệu chứng nặng, tỷ lệ tử vong cao nhưng chưa có vắc xin và cách chữa đặc trị.

Các nạn nhân có khả năng nhiễm bệnh từ những trường hợp dương tính khác cùng tham gia đám tang. Giống như Ebola, virus Marburg bắt nguồn từ loài dơi và lây lan giữa người với người qua tiếp xúc với máu hoặc chất dịch cơ thể người bệnh (nước tiểu, nước bọt, mồ hôi, phân, chất nôn, sữa mẹ, nước ối, tinh dịch) hoặc bề mặt nhiễm virus (quần áo, khăn trải giường, kim tiêm, thiết bị y tế). 

Theo WHO, thời gian ủ bệnh từ 2 ngày đến 3 tuần. Các triệu chứng bắt đầu đột ngột với sốt dữ dội và đau đầu. Vài ngày sau khi khởi phát, nhiều bệnh nhân nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng kéo dài tới một tuần.

Dự đám tang người vừa mất, 9 người nhiễm virus tử vong: WHO cảnh báo về khả năng bùng dịch - Ảnh 2
Nhiễm bệnh sau đám tang. Ảnh: VietNamNet

Các trường hợp nặng có kèm theo chảy máu trong tuần đầu tiên như nôn ra máu hoặc đi ngoài ra máu. Một số người chảy máu nướu răng, mũi và cơ quan sinh dục.

Bệnh có thể lan đến hệ thần kinh khiến người mắc trở nên lú lẫn, dễ cáu gắt và hung dữ.

WHO nói thêm các trường hợp tử vong thường đi kèm với mất máu nghiêm trọng và sốc.

Trước đó, theo VTV News, tại Việt Nam, một căn bệnh sau khi đi dự đám tang người mất cũng khiến nhiều người khác lây bệnh đó chính là bạch hầu. Sau khi đi dự đám tang của cháu bé, có 11 người khác phải nhập điều trị. Trong đó có 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu.

Cơ quan chức năng đã thực hiện việc cách ly, phun hóa chất sát trùng và phát thuốc cho người dân tại khu vực cháu bé sinh sống. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi thấy xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và cách ly điều trị kịp thời.

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Từ khóa:   virus Marburg Ebola tin y tế

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