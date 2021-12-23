Nhật Bản mới đây đã phát hiện ra chuỗi lây nhiễm Omicron trong cộng đồng tại tỉnh Osaka. Hiện, nước này đã ghi nhận 160 trường hợp mắc COVID-19 do biến thể Omicron.

Dẫn tin từ VTV, chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng tại Nhật Bản được phát hiện tại tỉnh Osaka. Điều đáng nói là cả ba người nhiễm biến thể Omicron tại tỉnh Osaka nước này là thành viên của một gia đình và không có tiền sử du lịch nước ngoài, phát hiện nhiễm biến thể mới mà không rõ nguồn lây.

Ảnh minh họa: Internet

Thống đốc bang Osaka đưa ra thông báo, đây có thể là chuỗi lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng tại Nhật Bản do biến thể Omicron gây ra. Hiện, Nhật Bản đang kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm ngăn chặn tốt nhất có thể việc lây nhiễm biến thể Omicron, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở lưu trú phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 30/11, Nhật Bản đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron là một người đàn ông trở về từ Namibia. Ngay lập tức, Nhật Bản ra lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh và biện pháp này sẽ được áp dụng ít nhất cho đến đầu năm sau khi Tokyo thu thập thêm thông tin về biến thể mới.

Kể từ khi phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên tới nay, Nhật Bản đã ghi nhận 160 ca nhiễm biến thể này trên toàn quốc.

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