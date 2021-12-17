Thiếu oxy vì ca mắc Covid-19 bùng phát: Bộ Y tế đề nghị ưu tiên sản xuất để cứu người bệnh

Tin y tế 17/12/2021 17:33

Các ca nhiễm Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát, gia tăng mạnh dẫn đến tình trạng nguồn cung cấp oxy trở nên thiếu hụt.

Theo thông tin từ Người Lao Động, Bộ Y tế ngày 16/12 vừa qua đã có công văn gửi các Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và phân phối oxy y tế tại Việt Nam đề nghị ưu tiên sản xuất, cung ứng, phân phối oxy để cứu chữa người bệnh Covid-19.

Thiếu oxy vì ca mắc Covid-19 bùng phát: Bộ Y tế đề nghị ưu tiên sản xuất để cứu người bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Người Lao Động
Thiếu oxy vì ca mắc Covid-19 bùng phát: Bộ Y tế đề nghị ưu tiên sản xuất để cứu người bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: VNExPress

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Tây đang có chiều hướng bùng phát, gia tăng mạnh. Một số Sở Y tế trên địa bàn (Sóc Trăng, Vĩnh Long, Kiên Giang....) phản ánh đến Bộ Y tế về việc các nguồn cung cấp oxy đang bị thiếu hụt. Lý do là vì nhiều nhà sản xuất lớn đã dừng sản xuất oxy lại để tập trung trở lại cung ứng cho các ngành công nghiệp, sản xuất khác.

Thiếu oxy vì ca mắc Covid-19 bùng phát: Bộ Y tế đề nghị ưu tiên sản xuất để cứu người bệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Thiếu oxy vì ca mắc Covid-19 bùng phát: Bộ Y tế đề nghị ưu tiên sản xuất để cứu người bệnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức phối hợp, rà soát thực hiện, không để chậm trễ trong công tác sản xuất, cung ứng, phân phối oxy y tế cứu chữa người bệnh, phòng, chống dịch Covid-19. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thông báo về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để được phối hợp giải quyết.

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Từ khóa:   thiếu oxy covid-19 thiếu oxy dịch Covid-19

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