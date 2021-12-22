Sau khi kết thúc đại dịch Covid-19, có cần tiêm nhắc lại vaccine hàng năm như cúm mùa không?

Tin y tế 22/12/2021 15:05

Sau khi đại dịch covid-19 đi qua, nhiều người đặt câu hỏi liệu có cần phải tiêm nhắc lại vaccine hàng năm như cúm mùa không? Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Ở thời điểm hiện tại, sau khi biến chủng Omicron xuất hiện, nhiều nước trên thế giới hiện đang đồng loạt tăng cường tiêm mũi 3 và mũi 4 vaccine Covid-19. Sau hơn 2 năm đối diện với dịch bệnh Covid-19, nhiều người đặt câu hỏi, liệu sau khi dịch bệnh qua đi, thế giới cần tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 hàng năm như cúm mùa hay không?

Sau khi kết thúc đại dịch Covid-19, có cần tiêm nhắc lại vaccine hàng năm như cúm mùa không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo VnExpress dẫn tin từ Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, việc có phải tiêm phòng Covid-19 suốt đời như tiêm ngừa cúm hay không đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Hiện giới chuyên gia chưa hiểu rõ độ bền của vaccine ngừa Covid-19. Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy miễn dịch từ hai liều vaccine suy yếu sau khoảng 6 tháng.

Tất cả các loại vaccine đều kích hoạt phản ứng miễn dịch, nhưng phản ứng này kéo dài bao lâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm khả năng đột biến của virus, hoạt động của tế bào miễn dịch và thời gian giữa các liều.

Đầu tiên là yếu tố đột biến của virus. Theo các chuyên gia, nếu virus nhân lên nhanh chóng, nó sẽ tạo ra nhiều đột biến hơn, từ đó hình thành biến chủng. Việc hiện càng có nhiều biến chủng xuất hiện, càng khó để có thể phát triển một loại vaccine bảo vệ lâu dài. Chính vì vậy, việc các loại virus nhân lên nhanh và đột biến nhiều đang đặt ra thách thức cho nhà sản xuất vaccine.

Sau khi kết thúc đại dịch Covid-19, có cần tiêm nhắc lại vaccine hàng năm như cúm mùa không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yếu tố thứ hai là hoạt động của tế bào miễn dịch sau khi tiêm chủng. Đối với nhiều mầm bệnh, kháng thể là yếu tố then chốt. Song ở những loại virus khác như lao, sốt rét và HIV, tế bào B và T quan trọng hơn. Dù không được nhắc đến nhiều như kháng thể, hai tế bào này đóng vai trò lớn trong việc duy trì khả năng miễn dịch sau tiêm.

Yếu tố thứ ba là số liều vaccine và thời gian giữa các liều. Hầu hết các loại vaccine Covid-19 đều yêu cầu tiêm hai liều, giống với những vaccine dành cho trẻ em. Giữa đại dịch, thời gian là yếu tố then chốt. Các loại vaccine được đưa ra thị trường ngay khi chúng an toàn và hiệu quả. Song, đôi khi, phản ứng miễn dịch không phát triển đủ lượng kháng thể, hoặc miễn dịch suy giảm rất nhanh nên phải dùng liều thứ hai, thứ ba.

Sau khi kết thúc đại dịch Covid-19, có cần tiêm nhắc lại vaccine hàng năm như cúm mùa không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù chưa có câu trả lời chính xác cho việc tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 hằng năm hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu còn nhiều khu vực trên thế giới chưa được tiêm vaccine đầy đủ thì số ca nhiễm còn tăng, và đó là điều kiện để các biến chủng mới xuất hiện, khiến con người phải tiêm nhắc lại.

Dự phòng tình huống xấu nếu bản thân là F0, chuyên gia khuyến cáo 6 nhóm vật dụng gia đình nào cũng phải có

Dự phòng tình huống xấu nếu bản thân là F0, chuyên gia khuyến cáo 6 nhóm vật dụng gia đình nào cũng phải có

Dưới đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt – Nga, quản trị Nhóm Bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị tại nhà ở Hà Nội, chia sẻ những thứ cần chuẩn bị để phòng trường hợp bản thân trở thành F0.

Xem thêm
Từ khóa:   vaccine covid-19 tiêm nhắc lại Mũi tiêm tăng cường

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 45 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại