Một tiếng sau khi ăn phở, người đàn ông khó thở, ngứa ngáy toàn thân, nhập viện vì sốc phản vệ

Tin y tế 30/11/2023 13:19

Nam bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng khó thở, chóng mặt, buồn nôn, mắt phù, ngứa ngáy toàn thân. Trước đó khoảng 1 tiếng, người bệnh có ăn phở sáng.

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, cơ sở này vừa tiếp nhận liên tiếp hai trường hợp bị phản vệ nặng vào cấp cứu.

Trong đó, nam bệnh nhân N.Đ.M (48 tuổi), được đưa vào viện trong tình trạng khó thở, chóng mặt, buồn nôn, mắt phù, ngứa ngáy toàn thân. Trước đó khoảng 1 tiếng, người bệnh có ăn phở sáng.

Một tiếng sau khi ăn phở, người đàn ông khó thở, ngứa ngáy toàn thân, nhập viện vì sốc phản vệ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ III do thức ăn, trên nền đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp 16 năm. Do được điều trị kịp thời nên người bệnh đã sớm ổn định trở lại.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân T. T. M (84 tuổi), được chẩn đoán phản vệ độ III nghi do thuốc kháng sinh trên nền đái tháo đường tuýp 2- tăng huyết áp- sốt xuất huyết Dengue ngày thứ năm.

Dẫn tin từ Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Đăng Quân, Phó trưởng Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho biết sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng, có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên lạ như thức ăn, thuốc và các yếu tố khác.

Phản vệ có thể gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng. Để phòng ngừa phản vệ, người dân cần xác định các dị ứng có thể mắc phải bằng cách đi kiểm tra tại cơ sở y tế, tránh các tác nhân gây dị ứng. Nếu có tiền sử dị ứng nghiêm trọng hay đã từng bị sốc phản vệ trong quá khứ, phải ngăn ngừa các đợt tái phát trong tương lai.

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Từ khóa:   sốc phản vệ tin y tế sức khỏe

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