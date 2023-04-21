Một bệnh nhân được chi trả 4,1 tỷ đồng từ Bảo hiểm y tế

Tin y tế 21/04/2023 22:12

Từ năm 2022 đến quý I/2023, có 4 bệnh nhân được BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh lên đến hơn 3 tỷ đồng, cao nhất là 4,1 tỷ đồng.

Dẫn tin từ báo Giáo dục & Thời đại, ngày 21/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 và quý I/2023, số liệu cập nhật đến ngày 20/4 như sau:

Một bệnh nhân được chi trả 4,1 tỷ đồng từ Bảo hiểm y tế - Ảnh 1
Số lượt, số chi KCB BHYT năm 2022 và quý I/2023 - Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, năm 2022 toàn quốc có 64 người bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) trên 1 tỷ đồng.

Quý I/2023 có 99 người bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trên 500 triệu đồng (trong đó, có 8 người bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trên 1 tỷ đồng).

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, hiện nay, ngoài việc chi trả chi phí về thuốc, tham gia BHYT còn được chi trả vật tư, kỹ thuật y tế, trong đó có các phẫu thuật, thủ thuật cao.

Đáng chú ý, quỹ BHYT thực hiện chi trả chi phí điều trị cho tất cả các bệnh hiểm nghèo như nhóm bệnh về: Tim mạch, ung thư, bệnh hiếm… Đây là các nhóm bệnh sẽ phải điều trị dài ngày hoặc suốt đời, có chi phí điều trị lớn.

Một bệnh nhân được chi trả 4,1 tỷ đồng từ Bảo hiểm y tế - Ảnh 2
Nhiều người bệnh được quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Thời gian qua, nhiều người có thẻ BHYT bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh, nhờ đó giúp nhiều người bệnh có thêm động lực, niềm tin tiếp tục điều trị bệnh, giúp nhiều gia đình không bị tái nghèo do không phải chi trả các khoản chi phí "khổng lồ" của việc khám chữa bệnh cho người thân. 

Một số trường hợp được chi trả chi phí cao nhất từ năm 2022 đến hết quý 1/2023, cụ thể như sau:

  1. Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao nhất 4,1 tỷ đồng: mã thẻ TE1262621XXXXXX, sinh năm 2018, địa chỉ: thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, chẩn đoán bệnh chính là "Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat".
  2.  Người bệnh được quỹ BHYT chi trả thứ 2 trên 3,5 tỷ đồng: mã thẻ TE1424217XXXXXX, sinh năm 2017, địa chỉ: xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, chẩn đoán bệnh chính là "Rối loạn chuyển hóa tyrosine".
  3. Người bệnh được quỹ BHYT chi trả thứ 3 gần 3,5 tỷ đồng: mã thẻ TE1343422XXXXXX, sinh năm 2017, địa chỉ tổ 15, phường Đề Thám, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, chẩn đoán bệnh chính là "Rối loạn chuyển hoá Glycogen typ 2 (Bệnh Pompe)".
  4. Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ 4 gần 3,1 tỷ đồng: mã thẻ TE1242422XXXXXX, sinh năm 2018, địa chỉ: thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, chẩn đoán bệnh chính là "Bệnh tích luỹ glycogen".
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