Lợi ích tuyệt vời của vaccine phòng Covid-19 đối với phụ nữ mang thai

Tin y tế 24/09/2021 14:27

Một nghiên cứu cho thấy tác dụng của việc phụ nữ mang thai tiêm vaccine Covid-19 đối với đứa con trong bụng.

Mới đây, một nghiên cứu cho thấy, những thai phụ được tiêm vaccine Covid-19 sẽ truyền lại kháng thể cho đứa con trong bụng. Qua nghiên cứu, các nhà nghiên cứu từ Đại học New York (Mỹ) đã chứng minh được thông qua thu thập mẫu máu của 36 trẻ sơ sinh có mẹ được tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna. 

Kết quả cho thấy, tất cả các bé đều có kháng thể chống lại virus, chứng tỏ những bà mẹ trong nửa sau của thai kỳ có nồng độ kháng thể trong máu ở dây rốn cao nhất.

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Ảnh minh họa: Internet

Ashley Roman, bác sĩ sản khoa tại NYU và là một trong những tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Nếu trẻ sơ sinh ra đời với kháng thể, các bé sẽ được bảo vệ ngay từ những tháng đầu đời, khi dễ bị tổn thương nhất. Tỷ lệ truyền kháng thể qua nhau thai cao không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện tượng này tương tự với những gì chúng ta thấy ở các chương trình tiêm chủng khác".

Song, vẫn còn khá nhiều thai phụ e ngại về việc tiêm vaccine Covid-19. Ở Anh, chỉ có 10% thai phụ đủ điều kiện quyết định tiêm vaccine vào cuối tháng 7. Tại Mỹ, con số này là 23%. Đến nay, tất cả các nghiên cứu đều cho thấy vaccine mRNA như Pfizer và Moderna an toàn cho phụ nữ mang thai, không có nguy cơ gây ra thai chết lưu hoặc dị tật. 

Trong khi đó, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ mang thai bị nhiễm Covid-19 có nguy cơ sinh non cao gấp 2-3 lần bình thường.

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