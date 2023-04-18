Hà Nội: Không chỉ Covid-19, các bệnh truyền nhiễm khác tiềm ẩn nguy cơ bùng phát cao trong dịp nghỉ lễ

Tin y tế 18/04/2023 14:25

Không chỉ COVID-19 có xu hướng tăng mạnh, tuần qua Hà Nội ghi nhận thêm 6 ổ dịch tay chân miệng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố có 20 ổ dịch tay chân miệng, hiện còn 9 ổ dịch đang hoạt động.

Dẫn tin từ Nhà báo và Công luận, tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người với các quận, huyện, thị xã, diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhận định, các bệnh truyền nhiễm khác cũng có nguy cơ gia tăng, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới với thời gian nghỉ dài, diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người.

Nhìn nhận một cách khách quan, Thành phố đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không có đột biến, tuy nhiên, không nên chủ quan.

Hằng năm, dịch bệnh mùa Hè vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiềm ẩn. Năm nay, do thời tiết nồm ẩm kéo dài, tác động đến sự gia tăng ca bệnh. Dù các ca bệnh chung và Covid-19 có sự gia tăng nhưng không có bệnh nhân nặng và tử vong nên không đáng lo ngại.

Hà Nội: Không chỉ Covid-19, các bệnh truyền nhiễm khác tiềm ẩn nguy cơ bùng phát cao trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 1
Rà soát đối tượng, đẩy nhanh tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh: Nhà báo và Công luận

Đối với Covid-19, theo khuyến cáo của ngành Y tế và qua kiểm tra thực tế, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai cần phải đặc biệt quan tâm. Bởi vì với nhóm đối tượng này, nếu nhiễm Covid-19, bệnh có khả năng diễn biến nặng cao hơn.

Không chỉ Covid-19, các bệnh truyền nhiễm khác như: Tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm… cũng có nguy cơ gia tăng, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới với thời gian nghỉ dài, diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người.

Dẫn tin từ Báo An Ninh Thủ Đô, trong tuần qua, một số bệnh truyền nhiễm như thủy đậu, sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhẹ. Ngược lại, số mắc tay chân miệng vẫn tiếp tục tăng cao. Trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 80 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 1,5 lần so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố đã có 378 ca mắc tay chân miệng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 5 ca.

Hà Nội: Không chỉ Covid-19, các bệnh truyền nhiễm khác tiềm ẩn nguy cơ bùng phát cao trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 2
Số ca mắc các bệnh truyền nhiễm khác có nguy cơ gia tăng - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Đáng chú ý, ở tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ổ dịch tay chân miệng tại các huyện: Ba Vì có 3 ổ dịch, Thạch Thất (1 ổ dịch), Chương Mỹ (1 ổ dịch), Thanh Oai (1 ổ dịch). Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố có 20 ổ dịch tay chân miệng, hiện còn 9 ổ dịch đang hoạt động.

Theo số liệu từ một số bệnh viện trên địa bàn, số mắc tay chân miệng vào điều trị lúc này vẫn ở mức cao. Tại khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông hiện mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10-15 trẻ mắc tay chân miệng khám ngoại trú và 5-7 ca bệnh điều trị nội trú, một số ít trường hợp diễn biến nặng.

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