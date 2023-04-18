TP.HCM: Biến thể phụ xuất hiện, miễn dịch cộng đồng với SARS-CoV-2 giảm

Tin y tế 18/04/2023 11:10

Miễn dịch cộng đồng với SARS-CoV-2 tại TP.HCM đang có xu hướng giảm, từ 98,7% vào tháng 9-2022 nay giảm còn 96,7%. Ngành y tế đề xuất kích hoạt lại "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ".

Theo thông tin từ Báo Sài Gòn Giải phóng, ngày 18/4, tại TP.HCM, số ca mắc Covid-19 bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ, hầu hết tập trung ở người cao tuổi, cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm ngành y tế đang xem xét kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”.

Cụ thể, miễn dịch với SARS-CoV-2 của người dân thành phố từ 98,7% vào tháng 9/2022 nay giảm xuống còn 96,7%. Việc kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” cần được xem xét trong bối cảnh hiện nay. Đây là chiến dịch được triển khai hiệu quả trong thời gian dịch bùng phát vừa qua.

TP.HCM: Biến thể phụ xuất hiện, miễn dịch cộng đồng với SARS-CoV-2 giảm - Ảnh 1
Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Điểm nổi bật của chiến dịch là sau 1 tháng triển khai, Thành phố đã lập danh sách 639.972 người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó, phát hiện 25.642 người chưa tiêm vaccine Covid-19 (chiếm tỷ lệ 4,0%), xét nghiệm tầm soát phát hiện 5.437 người mắc Covid-19 (chiếm tỷ lệ 0,8%).

Qua chiến dịch, người chưa tiêm vaccine đã được thuyết phục tiêm tại nhà hoặc tại cơ sở y tế, người mắc Covid-19 nhưng không biết đã được điều trị bằng thuốc kháng virus, nhờ đó đã kéo giảm rõ rệt số trường hợp tử vong.

Qua phân tích các trường hợp tử vong do Covid-19 trên địa bàn Thành phố cho thấy phần lớn các trường hợp tử vong tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm chủng, chưa được sử dụng thuốc kháng virus trước đó.

TP.HCM: Biến thể phụ xuất hiện, miễn dịch cộng đồng với SARS-CoV-2 giảm - Ảnh 2
Qua kết quả giám sát giải trình tự gene cho thấy, các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ VTC News, báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron đang lưu hành chủ yếu trên thế giới với một số biến thể phụ như BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.16, XBB.1.9.1, XBB.1.5, XBF. Trong đó biến thể phụ XBB.1.5 được phát hiện tại 95 quốc gia.

Đến nay Omicron xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Biến thể này đang lưu hành hầu hết các nơi trên thế giới và chiếm ưu thế. Qua kết quả giám sát giải trình tự gene cho thấy, các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.

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