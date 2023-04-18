Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã gửi 10 mẫu bệnh phẩm dương tính với Covid-19 tại 6 quận, huyện, thị xã tới Bệnh viện Bạch Mai thực hiện giải trình tự gene tìm biến thể mới virus SARS-CoV-2. Phát hiện 2 mẫu bệnh phẩm dương tính Covid-19 lấy tại quận Nam Từ Liêm là thuộc chủng XBB.1.9.1.

Theo thông tin Báo Đầu tư, từ ngày 12-16/4, trung bình mỗi ngày Hà Nội ghi nhận 96 ca Covid-19 mới, cao điểm ngày 16/4 có 99 ca mắc. Trong khi đó 3 tháng đầu năm, số ca nhiễm mới mỗi ngày chỉ từ 2-5 ca.

Hiện tại, qua kết quả giám sát giải trình tự gen cho thấy, các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh y tế cho biết, cơ quan này đã có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế chú trọng công tác điều trị.

Cần dự trù thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân khi dịch bệnh có thể xảy ra diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, chủ động nâng cao năng lực điều trị đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực.

Các đơn vị phối hợp với bộ phận điều phối oxy y tế của tỉnh, thành phố để bảo đảm cung ứng oxy y tế cho nhu cầu điều trị người bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, cần triển khai tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 cho nhân viên y tế.

Các cơ sở tăng cường hội chẩn tại bệnh viện, hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh lên tuyến trên. Đối với các ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn, khi chuyển viện phải hội chẩn, liên hệ với bệnh viện tuyến trên trước khi chuyển và bảo đảm an toàn đối với người bệnh.

Ngoài ra, các cơ sở điều trị cũng cần tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện.

Đặc biệt, tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi…), người bệnh nằm điều trị tại khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật…

Đồng thời đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho công tác điều trị nói chung và điều trị Covid-19 nói riêng. Các đơn vị cần nghiêm túc báo cáo số liệu hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế theo địa chỉ cdc.kcb.vn.

Thông tin thêm Sức khỏe & Đời sống, TS.BS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, ngành y tế tiếp tục thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

tế tỉnh Quảng Nam tiếp tục thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao.

Chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất kinh doanh, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Các cơ sở y tế trên địa bàn, tiếp tục đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, chăm sóc điều trị hiệu quả các trường hợp mắc COVID-19; chú trọng các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất biến chứng nặng và tử vong.