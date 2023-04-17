Số ca mắc COVID-19 tăng "vượt bậc", Hà Nội lấy mẫu giải trình tự gene tìm biến thể mới

Ngày 17/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm kết quả test nhanh dương tính với COVID-19 tại 6 quận, huyện, thị xã gửi đến Bệnh viện Bạch Mai để giải trình tự gene tìm biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Theo thông tin VTC News, theo thống kê của Bộ Y Tế, trong 7 ngày cả nước ghi nhận trên 2653 ca mắc COVD-19 mới. Riêng Hà Nội ghi nhận 493 ca COVID-19, tăng hơn 7 lần so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 756 ca COVID-19. Các chuyên gia nhận định, dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến khó lường, virus biến đổi liên tục tạo các biến thể mới tăng khả năng lây nhiễm. Cơ quan này yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát.

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên địa bàn gia tăng, Hà Nội đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm gửi đến Bệnh viện Bạch Mai để giải trình tự gene - Ảnh: VTC News Trong tuần qua, thành phố đã gửi 10 mẫu bệnh phẩm có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19 (tại quận Hoàng Mai và 4 huyện: Thường Tín, Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Oai và thị xã Sơn Tây) đến Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện giải trình tự gene. Theo VietNamnet thông tin thêm, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), khẳng định hiện nay chưa có thông tin về việc phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 mới. Công tác giải trình tự gene virus này vẫn được triển khai. Các phòng xét nghiệm vẫn thu thập mẫu bệnh phẩm từ các ổ dịch hoặc xét nghiệm ngẫu nhiên để giải trình tự gene. Ngoài ra, tiếp nhận các thông tin từ quốc tế về biến thể của virus, nếu có.

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 Người dân chủ động tiêm vắc-xin COVD-19 - Ảnh minh họa: Internet Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, để tăng cường chủ động phòng COVID-19 hiệu quả, ông Tuấn khuyến cáo với người dân tiêm đủ mũi vaccine cơ bản phải tiêm, nếu ai chưa được bổ sung mũi 3, 4 thì đến các trạm y tế xã, phường để triển khai. Hiện nay, việc tiêm vaccine COVID-19 không cần phải đăng ký tiêm, chỉ cần đến trạm y tế thực hiện. Bên cạnh đó, nếu có triệu chứng mắc bệnh nhẹ cần tự theo dõi, cách ly tại nhà, chỉ những trường hợp nằm trong nhóm nguy cơ cao và triệu chứng biểu hiện nặng thì cần đến cơ sở y tế điều trị. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng chống, đeo khẩu trang, khử khuẩn khi đi vào những khu vực điều trị... Tại Hà Nội, ngành y tế Hà Nội công bố danh sách địa điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân. Sở Y tế Hà Nội khẳng định vẫn sẵn vaccine phòng COVID-19 để tiếp tục duy trì các điểm tiêm chủng, phục vụ nhu cầu của người dân. Dự kiến tuần tới, Hà Nội sẽ được tiếp nhận thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca.

Số ca mắc COVID-19 tăng kỉ lục, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới Trước tình hình số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, 7 ngày ghi nhận hơn 2.653 ca COVID-19 mới, số ca mắc cao nhất từ đầu năm đến nay. Bộ Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo đạo nóng: 'Hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong'

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