Hà Nội: Ghi nhận 2 mẫu biến chủng XBB.1.9.1 của Covid-19, có đặc điểm lây lan nhanh

Tin y tế 18/04/2023 11:36

Qua kết quả giải trình tự gen virus tại quận Nam Từ Liêm, 2 mẫu bệnh phẩm dương tính với COVID-19 cho kết quả chủng XBB.1.9.1, với đặc điểm lan truyền nhanh và diễn biến lâm sàng nhẹ.

Dẫn tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến ngày 1/4, tại Hà Nội trung bình số ca nhiễm COVID-19 mới từ 2-5 ca/ngày. Tuy nhiên, từ ngày 1/4 đến nay, số người nhiễm COVID-19 tăng dần.

Cụ thể, trong 7 ngày qua, số ca mắc trung bình là 79 ca/ngày. Từ ngày 12/4 đến 16/4, trung bình ghi nhận 96 ca/ngày. Ngày 16/4, ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất, với 99 ca mắc.

Số mắc tăng nhanh nên nhu cầu chăm sóc y tế cũng tăng cao, số người vào viện trung bình khoảng 30-50 người bệnh/ngày. Số mắc cần chăm sóc y tế chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh lý nền, tỷ lệ trẻ em chỉ chiếm 2-6%.

Tính đến ngày 16/4, toàn TP Hà Nội còn 566 trường hợp mắc COVID-19 đang điều trị, trong đó, có 299 trường hợp bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà (chiếm 53%); 237 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng trung bình (chiếm 42%); 27 trường hợp bệnh nhân mức độ nặng phải thở ô xy hỗ trợ qua kính/mast (chiếm 5%); 2 bệnh nhân mức độ nặng phải thở máy điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và 1 trường hợp đã chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hà Nội: Ghi nhận 2 mẫu biến chủng XBB.1.9.1 của Covid-19, có đặc điểm lây lan nhanh - Ảnh 1
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Kết quả giải trình tự gen virus tại quận Nam Từ Liêm, 2 mẫu bệnh phẩm dương tính với COVID-19 cho kết quả chủng XBB.1.9.1, đây là chủng có ở nhiều nước Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Singapore, Phillipin, với đặc điểm lan truyền nhanh và diễn biến lâm sàng nhẹ.

Tại một số quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội, số ca mắc COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm khác như: Thủy đậu, sốt xuất huyết, tay chân miệng… có xu hướng tăng. Đặc biệt, đã ghi nhận một số ổ dịch COVID-19, thủy đậu, tay chân miệng tại trường học. Nguyên nhân của sự gia tăng này do thời tiết giao mùa và nhu cầu đi lại của người dân gia tăng.

Qua đó, các địa phương đề xuất thành phố cấp thêm vaccine phòng COVID-19 để tiếp tục tiêm các mũi bổ sung cho người dân.

Hà Nội: Ghi nhận 2 mẫu biến chủng XBB.1.9.1 của Covid-19, có đặc điểm lây lan nhanh - Ảnh 2
Đề xuất cấp thêm vaccine để tiếp tục tiêm các mũi bổ sung cho người dân - Ảnh: Báo Chính Phủ

Dẫn tin từ Sài Gòn Giải phóng, UBND TP Hà Nội lưu ý, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây, người dân có nhu cầu đi lại nhiều nên các địa phương, các đơn vị phải tập trung cao điểm cho công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Đồng thời, các địa phương cần đặc biệt lưu tâm đến đối tượng người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch, trẻ em và phụ nữ mang thai.

Sở TT-TT Hà Nội cũng chủ động nắm bắt và định hướng để đảm bảo thông tin đúng về công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố, để không tạo tâm lý hoang mang nhưng cũng không chủ quan cho người dân.

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