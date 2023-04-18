Hà Nội công bố 10 địa điểm tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị ứng phó trước số ca tăng mạnh

Tin y tế 18/04/2023 11:05

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 mới tăng mạnh, Sở Y tế Hà Nội đã công bố danh sách địa điểm tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, những người dân sinh sống, làm việc tại thành phố cần tiêm vaccine phòng Covid-19 có thể liên hệ tới 10 điểm tiêm sau để được hướng dẫn cụ thể về địa điểm, thời gian tiêm.

Chi tiết địa điểm:

  1. Tại Thị xã Sơn Tây - SĐT: 0243.3823.8352.
  2. Tại quận Tây Hồ - SĐT: 0243.758.3334 / 0869.538.5803.
  3. Tại huyện Thạch Thất - SĐT: 0243.3675.9934.
  4. Tại quận Cầu Giấy - SĐT: 0243.768.0014 / 0243.993.61185.
  5. Tại quận Ba Đình - SĐT: 0243.7340.3016.
  6. Tại quận Thanh Xuân - SĐT: 0243.558.1582 / 0248.582.34687.
  7. Tại quận Hoàn Kiếm - SĐT: 0243.8284.8278.
  8. Tại quận Hai Bà Trưng - SĐT: 0243.972.78679.
  9. Tại huyện Mỹ Đức - SĐT: 0243.3740.64110.
  10. Tại huyện Thanh Oai - SĐT: 086.242.9697.
Hà Nội công bố 10 địa điểm tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị ứng phó trước số ca tăng mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Báo Nhân Dân đã đưa tin, tuần qua (từ ngày 7 đến 14/4), số ca mắc Covid-19 của thành phố tiếp tục gia tăng. Chỉ trong một tuần, gần 500 ca mắc Covid-19 được ghi nhận, tăng hơn 7 lần so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 756 ca mắc Covid-19.

Thành phố đã gửi 10 mẫu bệnh phẩm có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19 (tại quận Hoàng Mai và 4 huyện: Thường Tín, Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Oai và thị xã Sơn Tây) đến Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện giải trình tự gene.

Trong hôm nay, Hà Nội tiếp tục được bổ sung 10.000 liều vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 cung cấp cho 10 điểm tiêm phòng hiện nay của thành phố.

Hà Nội công bố 10 địa điểm tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị ứng phó trước số ca tăng mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo nguồn tin này, trước số ca mắc tăng mạnh, để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người bệnh Covid-19 nhằm phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc bộ, thủ trưởng y tế các bộ, ngành rà soát, đánh giá và khẩn trương triển khai một số giải pháp.

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Từ khóa:   tiêm phòng COVID-19 tin y tế Covid-19

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