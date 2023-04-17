Bộ Y tế gửi đi thông điệp phòng chống COVID-19 hiện tại

Tin y tế 17/04/2023 05:07

Thông điệp của Bộ Y tế được gửi đi đã nêu rõ một số nguyên tắc và các phương pháp trong chủ động phòng, chống dịch COVID-19 của người dân.

KHẨU TRANG:

Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Bắt buộc đeo khẩu trang đối với:

Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19;

Các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021;

Và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế.

(Hướng dẫn chi tiết theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế)

KHỬ KHUẨN:

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.

(Hướng dẫn chi tiết theo Khuyến cáo của cơ quan y tế)

VẮC XIN: thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế gửi đi thông điệp phòng chống COVID-19 hiện tại - Ảnh 1
Thông điệp phòng chống COVID-19. Ảnh: Internet

- Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về THUỐC + ĐIỀU TRỊ + CÔNG NGHỆ + Ý THỨC NGƯỜI DÂN và các biện pháp khác:

+ Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

+ Tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19.

+ Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

+ Ý thức người dân: chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu – độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng.

+ Các biện pháp khác: theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.

Bộ Y tế gửi đi thông điệp phòng chống COVID-19 hiện tại - Ảnh 2
Người dân tiêm phòng vắc xin COVID-19. Ảnh: Internet

GS.TS.Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông tin trên Báo Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, những ngày vừa qua khi số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng gia tăng, công tác giải trình tự gen COVID-19 vẫn được các đơn vị triển khai thường xuyên. Các phòng xét nghiệm vẫn thu thập mẫu bệnh phẩm từ các ổ dịch hoặc xét nghiệm ngẫu nhiên để giải trình tự gen và tiếp nhận các thông tin từ quốc tế về biến thể của vi rút (nếu có). Đến thời điểm này, Tổ chức Y tế thế giới và trong nước cũng chưa ghi nhận các biến chủng khác. Trên thế giới cũng như Việt Nam, biến thể Omicron vẫn chiếm ưu thế.

Mặc dù số ca mắc Covid-19 mới gia tăng trong thời gian gần đây song theo các chuyên gia người dân không nên lo lắng vì việc đã tiêm vaccine giúp sức khoẻ hầu hết bệnh nhân không đáng lo ngại. Từ tháng 9.2022 đến nay, Hải Dương không ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc Covid-19 nào tử vong. Tuy vậy, để hạn chế thấp nhất khả năng dịch bùng phát và lây lan trong cộng đồng, tác động xấu tới sức khoẻ người dân và quá trình phục hồi, phát triển kinh tế, mỗi người dân cần thực tốt các khuyến cáo của ngành y tế, nhất là thực hiện tốt thông điệp V+2K (tiêm vaccine, đeo khẩu trang và thường xuyên khử khuẩn tay).

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