Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.531.072 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.530 ca nhiễm).

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 38 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 36 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 2 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 0 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Ngày 15/4 ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Nhận định tình hình dịch COVID-19 hiện nay, PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam thông tin trên báo Người Lao Động, cho biết thời gian qua, nhờ tiêm vắc-xin và thực hiện các biện pháp phòng bệnh, COVID-19 đã giảm. Song thực tế COVID-19 chưa mất đi, vẫn tồn tại và lây lan trong cộng đồng.

Cẩn trọng với dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Theo PGS Trần Đắc Phu, số ca COVID-19 tăng có thể do miễn dịch của người sau tiêm vắc-xin hoặc từng nhiễm đã giảm nên có nguy cơ tái nhiễm. Bên cạnh đó, việc người dân tăng cường giao lưu, đi lại cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lây lan.

"Để giảm bớt sự lây nhiễm, chúng tôi khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện 2K (khẩu trang-khử khuẩn) + vắc-xin Việc đeo khẩu trang trong các cơ sở khám chữa bệnh; trên các phương tiện công cộng là yêu cầu phòng chống dịch"- PGS Phan Trọng Lân nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại diện Bộ Y tế cũng khuyến cáo những người có nguy cơ cao dễ chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19 (như người cao tuổi, người có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai) khi đến nơi đông người, môi trường ít thông thoáng thì nên đeo khẩu trang; đồng thời phải tiêm chủng vắc-xin đúng lịch, đủ liều theo hướng dẫn của Bộ Y tế.