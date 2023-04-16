Một dấu hiệu mới của COVID-19 vừa được công bố: Bệnh nhân sẽ có hiện tượng mắt đỏ

Tin y tế 16/04/2023 06:59

Theo đó, một quốc gia vừa thông báo biến thể phụ COVID-19 có triệu chứng mới xuất hiện.

Theo VOV, trong thông báo đưa ra  tại văn phòng Y tế Jakarta dựa trên số liệu từ Ấn Độ, biến thể phụ Arcturus có một triệu chứng mới khác với các biến thể khác là mắt đỏ. Triệu chứng mắt đỏ kéo theo chảy nước mắt, ho lớn và đau ngực dữ dội. Giới chức y tế nhấn mạnh miễn là xu hướng điều trị tại bệnh viện và các trường hợp tử vong không tăng lên, tình hình đại dịch Covid-19, đặc biệt là ở Jakarta, sẽ an toàn và trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, người dân cũng cần tăng cường cảnh giác chống lại sự lây lan của Arcturus đã xâm nhập vào Indonesia.

Phần lớn các ca mắc Covid-19 mới tại Ấn Độ nhiễm biến thể Arcturus cho thấy trẻ em là đối tượng dễ bị nhiễm, tuy nhiên đến thời điểm này không có sự gia tăng đáng kể nào về số ca mắc Covid-19 ở trẻ em do Arcturus gây ra ở Jakarta. Để tránh các triệu chứng nghiêm trọng và ngăn chặn sự gia tăng tỷ lệ sử dụng giường bệnh (BOR), Cơ quan y tế Jakarta kêu gọi các bậc phụ huynh hoàn thành việc tiêm phòng.

Một dấu hiệu mới của COVID-19 vừa được công bố: Bệnh nhân sẽ có hiện tượng mắt đỏ - Ảnh 1
Những triệu chứng mới của COVID-19. Ảnh: Internet

Trẻ em từ 12-17 tuổi có thể tiêm hai liều vaccine Pfizer. Trong khi đó, người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm tối đa 4 liều vaccine của Pfizer, Indovac và Inavac. Tuyên bố nhấn mạnh, hãy cảnh giác với biến thể mới của Covid-19, nên tuân thủ các quy trình y tế, trong đó có việc đeo khẩu trang.

Bộ Y tế Indonesia cho biết tại Indonesia, hầu hết các trường hợp mắc Covid-19 là do biến thể BA.4 có cùng kiểu với Arcturus, đang lây lan nhanh chóng. Số ca mắc tăng hàng ngày trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được kiểm soát ở Indonesia trung bình ở mức 200-300. Tuy nhiên, trong hai tuần qua, số ca mắc tăng hàng ngày thậm chí đã chạm mốc 900.

Mặc dù số ca mắc tăng đáng kể, nhưng số ca tử vong và số người được điều trị tại bệnh viện vẫn như cũ, dưới 15 số ca tử vong mỗi ngày, trong khi công suất sử dụng của bệnh viện dưới 5%. Tuy vậy biến thể phụ của Arcturus được cho là có thể làm giảm khả năng bảo vệ của các kháng thể thu được tự nhiên thông qua việc đã nhiễm virus hoặc tiêm chủng.

Trước đó, theo Zing, mất khứu giác và vị giác, sốt cao và khó thở được coi là những dấu hiệu "kinh điển" cho thấy một người đã mắc Covid-19.

Nhưng với sự xuất hiện của chủng Omicron và phạm vi tiêm chủng ngày càng tăng, các triệu chứng đã thay đổi. Các hiện tượng được ghi nhận rộng rãi hiện nay lại là đau họng, sổ mũi, nhức đầu và mệt mỏi. Một số bệnh nhân Covid-19 lại gặp tình trạng đau nhói ở vai và chân, thường được gọi là đau cơ.

Một dấu hiệu mới của COVID-19 vừa được công bố: Bệnh nhân sẽ có hiện tượng mắt đỏ - Ảnh 2
Bệnh nhân bị đau cơ khi mắc COVID-19. Ảnh: Zing

Những cơn đau cơ được cho là bắt nguồn từ tác động của các phân tử gây viêm do các tế bào miễn dịch giải phóng để đáp ứng với virus.

Theo một ứng dụng theo dõi các triệu chứng của bệnh nhân mắc Covid-19, đau cơ được coi là dấu hiệu hàng đầu của Covid-19 và hiện đã được ghi nhận rộng rãi.

Theo tiến sĩ Angelique Coetzee, người đầu tiên phát hiện ra biến thể Omicron, những bệnh nhân chưa được tiêm ngừa Covid-19 có thể phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn từ chứng đau cơ. Bên cạnh đó, những bệnh nhân từng tiêm phòng vẫn có thể trải nghiệm những cơn đau này.

Một nghiên cứu cho hay các cơn đau cơ liên quan đến Covid-19 thường xuất hiện ở vai hoặc chân, khiến mọi người mệt mỏi.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng các cơn đau cơ liên quan đến Covid-19 có thể từ nhẹ đến khá nặng, đặc biệt là khi chúng đi cùng với sự mệt mỏi.

“Đối với một số người, cơn đau cơ này khiến họ không thể thực hiện các công việc hàng ngày", báo cáo nghiên cứu cho biết thêm.

Đau cơ do Covid-19 kéo dài trung bình 2-3 ngày nhưng cũng có thể lâu hơn. Vì vậy, nếu một người đang trải qua cơn đau cơ như vậy, có thể người này đang nhiễm SARS-CoV-2.

 

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Hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đợt này có các biểu hiện nặng hơn, nguy hiểm hơn các đợt bùng phát trước đây. Mọi người nên bình tĩnh và không nghe theo những tin đồn vô căn cứ trên mạng.

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