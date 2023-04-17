Hà Nội: Có bao nhiêu F0 phải điều trị đặc biệt bằng máy thở?

Tại Hà Nội, tính từ đầu năm đến nay đã có 756 ca Covid-19 được phát hiện.

Dẫn tin từ Dân Trí, Bộ Y tế thông tin về số ca mắc Covid-19 cả nước ghi nhận trong tuần qua là 1.302 trường hợp (tăng 6 lần so với trước đó) và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Số ca mắc tại Hà Nội có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, cần theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát.

Theo nhận định của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến khó lường, virus biến đổi liên tục tạo các biến thể mới tăng khả năng lây nhiễm.

Về tình hình điều trị, theo số liệu từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cập nhật đến 15/4, Hà Nội hiện có 477 bệnh nhân Covid-19 đang được theo dõi và điều trị. Trong số này, có 244 bệnh nhân đang điều trị tại nhà, 233 bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế.

COVID-19 tại Hà Nội tăng mạnh trong tuần vừa qua - Ảnh: Báo Dân Trí

Đáng chú ý, có 203 F0 đang điều trị có triệu chứng ở mức độ trung bình, trong số này có 28 bệnh nhân phải hỗ trợ thở oxy.

Các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội cũng ghi nhận sự gia tăng nhanh của các F0 vào thăm khám, điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày, bệnh viện điều trị từ 5 đến 10 ca Covid-19. Trên 90%, bệnh nhân Covid-19 điều trị tại đây đều nhẹ. Bệnh viện vẫn bố trí phòng khám, xét nghiệm sàng lọc và điều trị riêng bệnh nhân Covid-19 tại Khoa truyền nhiễm.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện đang điều trị 154 ca Covid-19, trong số này có 16 ca phải can thiệp thở máy, 45 trường hợp thở oxy. Đây là các bệnh nhân được chuyển về từ khắp các tỉnh thành miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

Các trường hợp diễn biến nặng phải hỗ trợ hô hấp tại cơ sở y tế này cũng đều thuộc nhóm: cao tuổi, có bệnh nền.

Trong tuần qua, thành phố cũng đã tiến hành gửi 10 mẫu bệnh phẩm có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19 (tại 6 quận, huyện, thị xã: Hoàng Mai, Thường Tín, Sơn Tây, Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Oai) đến Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện giải trình tự gen, phục vụ công tác giám sát biến chủng SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội khẳng định, thời gian qua, thành phố Hà Nội vẫn sẵn có vaccine phòng Covid-19 để tiếp tục duy trì các điểm tiêm chủng, phục vụ nhu cầu của người dân. Dự kiến, Hà Nội sẽ được tiếp nhận thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca.

Sở Y tế Hà Nội khuyến khích người dân tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 - Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển

Theo thông tin từ tạp chí VnEconomy, ngày 17/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tiếp tục gia tăng.

Trong tuần qua, tại Hà Nội ghi nhận 493 ca mắc Covid-19 (tăng hơn 7 lần so với tuần trước đó). Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 756 ca mắc Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đánh giá, hiện tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến khó lường, virus biến đổi liên tục tạo các biến thể mới tăng khả năng lây nhiễm.

Riêng tại Hà Nội, trong tuần qua, số mắc Covid-19 ghi nhận tăng so với tuần trước và có thể gia tăng trong thời gian tới. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát.