Nhiều phụ huynh mất ăn mất ngủ, lo lắng con mắc COVID-19

Trước đó, tại Hệ thống giáo dục Lômônôxốp (Nam Từ Liêm), những ngày cao điểm, tại một lớp khối 12 có 15/35 học sinh phải nghỉ học với lý do ốm sốt. Hiện tại, ở lớp này có 9 học sinh mắc Covid-19.

Theo bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT Quận Hà Đông thông tin trên Báo Dân Trí cho biết, từ ngày 10 đến nay, các trường học trên địa bàn quận này ghi nhận 16 học sinh mắc Covid-19, chủ yếu ở cấp tiểu học và THCS.

Phụ huynh này kể, mấy đêm qua chị trằn trọc không yên giấc vì cảm giác lo lắng. Mặc dù ở trường con chị hiện chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào nhưng trước tình hình thực tế phức tạp chị vẫn khó lòng yên tâm.

Một số đại diện các cơ sở giáo dục tại Hà Nội khẳng định rằng đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội. Đồng thời, nhà trường cũng làm công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho phụ huynh, học sinh, tránh sự hoang mang không cần thiết. Suốt một tuần qua, chị Mai (Quận Hoàng Mai) liên tục theo dõi, cập nhật thông tin về số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội để có những phương án dự phòng cho con. Chị khá lo lắng khi nhà có hai con nhỏ, một bé 4 tuổi đang học mầm non, còn một bé chuẩn bị chuyển cấp lên lớp 1.

Nhiều phụ huynh lo lắng con mắc COVID-19. Ảnh: Internet

Chị Mai chia sẻ trên Dân Trí: "Trong thời điểm con chuẩn bị chuyển cấp lên lớp 1 mà việc học trực tiếp bị gián đoạn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hơn thế nữa, năm ngoái bé nhà tôi cũng không may bị nhiễm Covid-19 nên tôi càng sốt ruột hơn khi đọc được thông tin thành phố có ca mắc mới".

Trước đây, buổi chiều, sau khi đón con, chị Mai sẽ đưa con đi chơi công viên, siêu thị rồi mới về nhà; giờ đây, chị không dám để con la cà sau giờ tan học. Chị cũng dặn dò con rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang…; đồng thời chú ý đến chế độ dinh dưỡng để giúp các con tăng cường sức đề kháng.

Tương tự, chị Ngọc Hà (Thanh Trì) cũng bày tỏ sự hoang mang trên Báo Dân Trí, vì chị có con gái đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào "cuộc đua" chuyển cấp lên lớp 10. Ngoài nỗi lo dịch bệnh, chị cũng "ngán" cảnh con quay trở lại học trực tuyến.

"Từ đầu năm đến giờ, ngoài việc học tập ở trường thì con còn đi học thêm ở các trung tâm. Nếu dịch bệnh phức tạp mà phải quay lại học online thì tôi lo con mất tập trung, kết quả giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi vào lớp 10.

Năm nay, con đặt mục tiêu thi vào THPT Ngọc Hồi hoặc THPT Ngô Thì Nhậm. Những trường này đều không quá xa, con sẽ tiện để di chuyển, ổn định học tập", chị Hà cho biết.

Chủ động phòng COVID-19. Ảnh: Internet

Dù lo lắng dịch bệnh phức tạp nhưng đa số các phụ huynh được hỏi đều trả lời rằng gia đình luôn trong trạng thái chủ động các phương án để giúp con có môi trường học tập và ôn thi một cách tốt nhất.

Cũng theo Báo Người Lao Động thông tin trong phòng chống dịch COVID-19, chúng ta vẫn phải thực hiện nguyên tắc nới lỏng nhưng không buông trôi, thả lỏng và vẫn kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó. Nếu chúng ta đánh giá không đúng nguy cơ thì không kiểm soát được dịch bệnh nhưng nếu đánh giá nguy cơ cao quá dẫn tới đáp ứng thái quá thì lại cấm đoán gây tổn hại đến kinh tế, an sinh xã hội của người dân hoặc đầu tư cho chống dịch quá tốn kém trong khi còn rất nhiều dịch bệnh khác cũng đang phải phòng chống. Vấn đề là chúng ta không nên quá lo lắng nhưng cũng đừng chủ quan lơ là. Điều quan trọng là chúng ta vẫn cần bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID-19 như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vắc-xin COVID-19.

Thời gian nghỉ lễ sắp tới, nhu cầu đi lại gia tăng, vì vậy người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như mang khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tại khu vực nguy cơ để tránh gia tăng số ca bệnh. Những người có triệu chứng nghi ngờ và những người tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ phải đeo khẩu trang. Mọi người cần đeo khẩu trang để phòng bệnh cho mình và cộng đồng nhất là đối tượng dễ bị tổn thương như đã nêu trên. Điều này không chỉ giúp phòng COVID-19 mà còn cả các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B... Ai có triệu chứng cũng nên xét nghiệm có phải đang mắc COVID-19 hay không và cuối cùng là cần tuân thủ theo lịch tiêm vắc-xin của Bộ Y tế.