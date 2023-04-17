Bộ Y tế thông tin: Chưa phát hiện biến thể COVID-19 mới, triệu chứng mắc tại Việt Nam không thay đổi

Tại Việt Nam, biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau.
- Dịch COVID-19 gia tăng, 20 bệnh lý nền cần lưu ý
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Tình hình dịch COVID-19 ở nước ta tăng nhanh trong thời gian qua, hiện tại có tới 38 bệnh nhân đang phải thở ô xy, trong đó có 2 ca thở ô xy dòng cao khiến nhiều người lo lắng căn bệnh này một lần nữa sẽ bùng phát mạnh. Tuy nhiên, GS.TS Phan Trọng Lân – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông tin trên Một thế giới Online, khẳng định hiện nay số ca mắc COVID-19 có tăng nhẹ nhưng chúng ta vẫn đang ở cấp độ dịch 1 – tất cả đều màu xanh. Đến thời điểm này, biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Biến thể này hiện đang lưu hành hầu hết các nơi trên thế giới và đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, những người lớn tuổi, người có bệnh nền, bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai cần chú ý.
Các ca mắc COVID-19 chủ yếu ở miền Bắc, vì hiện nay thời tiết miền Bắc rất thuận lợi cho vi rút sinh sôi, ý thức chủ quan của người dân khi đi ra nơi công cộng không đeo khẩu trang. "Hơn hết hiện nay chúng ta nhiều người vẫn chưa tiêm các mũi nhắc lại COVID-19. Với liều cơ bản, chúng ta bảo phủ gần như 100% cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên, mũi 3, 4 cũng đạt tỷ lệ cao 80-90%, việc tiêm cho trẻ từ 5 đến – dưới 12 tuổi mũi 1 cũng lên đến 90%, mũi 2 là gần 70%.
Tuy nhiên có nơi, có chỗ tỷ lệ tiêm chưa đạt như mong muốn, đặc biệt ở đối tượng nguy cơ cao. Đánh giá chung tình hình thì số mắc COVID-19 trong thời gian tới có thể có sự gia tăng. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang ở cấp độ dịch 1 - tất cả đều màu xanh. Cấp độ này không chỉ đánh giá trên số mắc mà còn dựa trên ca nặng, độ bao phủ vắc xin và đáp ứng đảm bảo thu dung điều trị“, GS.TS Phan Trọng Lân chia sẻ.
Cũng theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin trên Zing, cho biết gần đây, số lượng bệnh nhân Covid-19 có tăng. Tuy nhiên, số ca nặng không có xu thế tăng. Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu là đối tượng nguy cơ cao như cao tuổi, người có bệnh lý nền.
Ông khẳng định việc tăng số ca mắc không phải là điều bất thường của dịch bệnh này. ông Cấp khẳng định triệu chứng ban đầu của các bệnh nhân mắc Covid-19 mới không thay đổi so với trước đây. Người bệnh chủ yếu gặp triệu chứng ho, sốt, đau họng, mệt mỏi, đau nhức người… Việt Nam chưa ghi nhận triệu chứng mới ở người bệnh Covid-19.Các khảo sát trước đó chưa ghi nhận biến chủng mới xuất hiện tại Việt Nam. Hiện tại, chủng lưu hành đều là dòng phụ của Omicron, tương tự các nước trên thế giới. Hiện biến thể phụ XBB.1.16 thuộc Omicron đang làm gia tăng đột ngột các ca mắc và sự lây lan ở Ấn Độ. WHO đang theo dõi biến thể này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay các triệu chứng bệnh do nó gây ra vẫn tương tự chủng virus cũ. Chưa ghi nhận sự gia tăng về độc lực dẫn tới tăng số ca nặng hay số ca tử vong do biến thể này.