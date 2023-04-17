Bộ Y tế thông tin: Chưa phát hiện biến thể COVID-19 mới, triệu chứng mắc tại Việt Nam không thay đổi

Tình hình dịch COVID-19 ở nước ta tăng nhanh trong thời gian qua, hiện tại có tới 38 bệnh nhân đang phải thở ô xy, trong đó có 2 ca thở ô xy dòng cao khiến nhiều người lo lắng căn bệnh này một lần nữa sẽ bùng phát mạnh. Tuy nhiên, GS.TS Phan Trọng Lân – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông tin trên Một thế giới Online, khẳng định hiện nay số ca mắc COVID-19 có tăng nhẹ nhưng chúng ta vẫn đang ở cấp độ dịch 1 – tất cả đều màu xanh. Đến thời điểm này, biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Biến thể này hiện đang lưu hành hầu hết các nơi trên thế giới và đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, những người lớn tuổi, người có bệnh nền, bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai cần chú ý.

Các ca mắc COVID-19 chủ yếu ở miền Bắc, vì hiện nay thời tiết miền Bắc rất thuận lợi cho vi rút sinh sôi, ý thức chủ quan của người dân khi đi ra nơi công cộng không đeo khẩu trang. "Hơn hết hiện nay chúng ta nhiều người vẫn chưa tiêm các mũi nhắc lại COVID-19. Với liều cơ bản, chúng ta bảo phủ gần như 100% cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên, mũi 3, 4 cũng đạt tỷ lệ cao 80-90%, việc tiêm cho trẻ từ 5 đến – dưới 12 tuổi mũi 1 cũng lên đến 90%, mũi 2 là gần 70%.