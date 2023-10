Bộ Y tế thông tin: Chưa phát hiện biến thể COVID-19 mới, triệu chứng mắc tại Việt Nam không thay đổi

Triệu chứng mắc COVID-19 tại Việt Nam chưa có nhiều thay đổi. Ảnh: Internet

Ông khẳng định việc tăng số ca mắc không phải là điều bất thường của dịch bệnh này. ông Cấp khẳng định triệu chứng ban đầu của các bệnh nhân mắc Covid-19 mới không thay đổi so với trước đây. Người bệnh chủ yếu gặp triệu chứng ho, sốt, đau họng, mệt mỏi, đau nhức người… Việt Nam chưa ghi nhận triệu chứng mới ở người bệnh Covid-19.Các khảo sát trước đó chưa ghi nhận biến chủng mới xuất hiện tại Việt Nam. Hiện tại, chủng lưu hành đều là dòng phụ của Omicron, tương tự các nước trên thế giới. Hiện biến thể phụ XBB.1.16 thuộc Omicron đang làm gia tăng đột ngột các ca mắc và sự lây lan ở Ấn Độ. WHO đang theo dõi biến thể này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay các triệu chứng bệnh do nó gây ra vẫn tương tự chủng virus cũ. Chưa ghi nhận sự gia tăng về độc lực dẫn tới tăng số ca nặng hay số ca tử vong do biến thể này.