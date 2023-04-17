Bộ Y tế hướng dẫn điều trị F0 mắc COVID-19 tại nhà: Lưu ý cho trẻ dưới 5 tuổi, từ 5-16 tuổi và trên 16 tuổi

Thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, trước việc gia tăng trở lại các ca bệnh, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn điều trị COVID-19 tại nhà.

Trước tình hình dịch COVID-19 ở nước ta tăng nhanh trong thời gian qua, đặc biệt ngày 16/4 có tới 38 bệnh nhân đang phải thở ô xy. Theo Báo Người Lao Động, bản thân virus chưa mất đi mà vẫn tồn tại và lây lan trong cộng đồng. Ở Việt Nam, hiện chúng ta đã hiểu biết nhiều về COVID-19, cùng đó năng lực phòng chống dịch tăng lên, cách đáp ứng tăng lên và đặc biệt là linh hoạt hơn; đặc biệt, chúng ta cũng đã phủ vắc-xin với tỉ lệ rất cao.

Đối với F0 điều trị tại nhà là trẻ từ 5-16 tuổi, Bộ Y tế cho biết cần theo dõi các dấu hiệu bao gồm tinh thần, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), màu sắc da, niêm mạc, ăn uống, ho, đau ngực, đau bụng, tiêu chảy (phân lỏng/đi ngoài), mất khứu giác, thính giác.

Cụ thể, tại hướng dẫn này, Bộ Y tế cho biết, đối với F0 điều trị tại nhà là trẻ dưới 5 tuổi, cần theo dõi các dấu hiệu tinh thần, bú/ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), màu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa. Khi người chăm sóc, quản lý F0 là trẻ dưới 5 tuổi điều trị tại nhà phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu như trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc li bì, hoặc co giật. Sốt cao liên tục trên 39 độ C và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt + chườm/lau người bằng nước ấm hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ; trẻ thở nhanh hơn so với tuổi hay thở bất thường (khó thở, thở phập phồng cánh mũi…) phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa trẻ mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh.

Khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu như thở nhanh, thở bất thường, SpO2 dưới 96% (nếu có máy đo SpO2), khó thở, ho thành cơn không dứt, đau tức ngực, nôn mọi thứ, tiêu chảy, mệt, không chịu chơi, sốt cao không giảm hay sốt không cải thiện sau 48 giờ phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc covid-19 tại nhà để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa trẻ mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh.

Đối với F0 điều trị tại nhà là người trên 16 tuổi, cần theo dõi các dấu hiệu như nhịp thở, mạch, nhiệt độ, SpO2 và huyết áp (nếu có thể). Đồng thời cần theo dõi các triệu chứng như mệt mỏi, ho, ho ra đờm, ớn lạnh/gai rét, viêm kết mạc (mắt đỏ), mất vị giác hoặc khứu giác, tiêu chảy (phân lỏng/đi ngoài); ho ra máu, thở dốc hoặc khó thở, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ, không tỉnh táo; các triệu chứng khác như đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn và nôn, đau nhức cơ.

Đối với F0 điều trị tại nhà nên sử dụng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên 38,5 độ C hoặc đau đầu nhiều cần lưu ý. Ảnh: Internet

Khi phát hiện khó thở, thở hụt hơi, SpO2 dưới 96%, mạch nhanh, huyết áp thấp, đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân hoặc thay đổi ý thức, không thể ăn uống do nôn nhiều, co giật phải thông báo ngay với cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà/cơ sở lưu trú để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa người mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh.

Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rõ đối với F0 điều trị tại nhà nên sử dụng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên 38,5 độ C hoặc đau đầu nhiều. Trong đó, người lớn có thể sử dụng Paracetamol, mỗi lần 1 viên 500mg hoặc 10-15 mg/kg, có thể lặp lại mỗi 4-6 giờ. Lưu ý tổng liều thuốc không vượt quá 4g (4.000mg)/ngày. Còn trẻ em sử dụng Paracetamol liều 10-15 mg/kg/lần (uống hoặc đặt hậu môn), cách tối thiểu 4-6 giờ nếu cần nhắc lại, lưu ý tổng liều thuốc không vượt quá 60 mg/kg/ngày.

Bộ Y tế cũng khuyến khích người mắc COVID-19 uống nhiều nước, có thể sử dụng nước trái cây hoặc Oresol (pha và dùng theo đúng hướng dẫn), hoặc có thể thay thế bằng nước đun sôi để nguội, nước trái cây. Không sử dụng các dung dịch nước ngọt công nghiệp (không sản xuất từ hoa quả) để bù nước; Tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, tăng cường ăn trái cây tươi, rau xanh. Dùng các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết: Trong trường hợp ho nhiều, người bệnh có thể dùng các thuốc giảm ho từ thảo dược, hoặc thuốc giảm ho đơn thuần, hoặc thuốc giảm ho kết hợp kháng histamin... Lưu ý các chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo/thận trong khi sử dụng thuốc.

Bộ Y tế lưu ý, với người đang sử dụng các thuốc điều trị bệnh nền theo đơn ngoại trú tiếp tục sử dụng theo hướng dẫn. Không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định, kê đơn. Không xông cho trẻ em.