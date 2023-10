Bộ Y tế hướng dẫn điều trị F0 mắc COVID-19 tại nhà: Lưu ý cho trẻ dưới 5 tuổi, từ 5-16 tuổi và trên 16 tuổi

Cụ thể, tại hướng dẫn này, Bộ Y tế cho biết, đối với F0 điều trị tại nhà là trẻ dưới 5 tuổi, cần theo dõi các dấu hiệu tinh thần, bú/ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), màu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa. Khi người chăm sóc, quản lý F0 là trẻ dưới 5 tuổi điều trị tại nhà phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu như trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc li bì, hoặc co giật. Sốt cao liên tục trên 39 độ C và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt + chườm/lau người bằng nước ấm hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ; trẻ thở nhanh hơn so với tuổi hay thở bất thường (khó thở, thở phập phồng cánh mũi…) phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa trẻ mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh.

Các lưu ý cho trẻ trẻ dưới 5 tuổi. Ảnh: Internet

Đối với F0 điều trị tại nhà là trẻ từ 5-16 tuổi, Bộ Y tế cho biết cần theo dõi các dấu hiệu bao gồm tinh thần, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), màu sắc da, niêm mạc, ăn uống, ho, đau ngực, đau bụng, tiêu chảy (phân lỏng/đi ngoài), mất khứu giác, thính giác.