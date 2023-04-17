Thông tin mới về dịch COVID-19: Tăng cường tiêm chủng vaccine COVID-19 AstraZeneca đã phân bổ

Công văn nêu rõ, ngày 8/02/2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ban hành Quyết định số 65/QĐ- VSDTTƯ về việc phân bổ vaccine COVID-19 đợt 186, theo đó phân bổ 832.900 liều vaccine AstraZeneca có hạn sử dụng ngày 9-11/7/2023 cho 63 tỉnh/ thành phố trong toàn quốc để triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

Theo đó, thông tin từ Báo Sức khoẻ và Đời sống cho hay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có công văn số 603/VSDTTU-TCQG gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố về việc tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vaccine COVID-19 AstraZeneca trong tháng 4 - 6/2023.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh/thành phố đến nay, trên toàn quốc đã tiêm được khoảng trên 266 triệu mũi vaccine COVID-19, trong đó có 51,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm liều nhắc lại (mũi 3), đạt tỷ lệ 81,0%.

Các tỉnh, thành phố rà soát đối tượng và tăng cường tiêm chủng vaccine COVID-19. Trường hợp có nhu cầu bổ sung vaccine AstraZeneca trong tháng 4 - 6/2023, đề nghị các tỉnh, thành phố gửi văn bản về Viện.

Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều trên cả nước và vẫn có nhiều địa phương đạt thấp dưới 80%. Số vaccine AstraZeneca hiện còn tại các tuyến (chưa bao gồm 204.400 liều dự trữ tuyến quốc gia) là khoảng 300.000. Tốc độ sử dụng vaccine AstraZeneca trong 8 ngày đầu tháng 4/2023 chậm với trung bình khoảng 1.040 mũi/ngày, dẫn tới nguy cơ cao không sử dụng hết vaccine.

Để tăng độ bao phủ và sử dụng hiệu quả vaccine COVID-19 AstraZeneca, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố báo cáo, tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là tiêm liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên tại các địa phương chưa đạt tỷ lệ mục tiêu tối thiểu là 80%, sử dụng hiệu quả số vaccine AstraZeneca đã phân bổ cho các tỉnh/thành phố đợt 186 nêu trên.

Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại địa phương. Trường hợp có nhu cầu bổ sung vaccine AstraZeneca trong tháng 4- 6/2023, đề nghị các tỉnh/thành phố gửi văn bản về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur trước ngày 17/4/2023 để tổng hợp và kịp thời cung cứng vaccine.

Đồng thời, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur thực hiện hỗ trợ chuyên môn các địa phương và tăng cường công tác quản lý, điều phối vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca giữa các tỉnh thuộc khu vực quản lý.

Chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Cũng theo VietNamPlus, trước tình trạng số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu tăng nhẹ, với mục tiêu không để dịch bùng phát trở lại, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các bên liên quan tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Y tế tiếp tục thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Các bên liên quan phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Các địa phương cũng cần đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đặc biệt đối với các nhóm người có nguy cơ cao; phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu và đơn vị liên quan triển khai các biện pháp giám sát tại cửa khẩu.

Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng yêu cầu ngành y tế tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi), hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.

Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch.