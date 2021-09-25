Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Tin y tế 25/09/2021 10:48

Đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, ngày 24/9, lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị chuyên môn của Bộ đang xây dựng hướng dẫn tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Đồng thời, nhóm chuyên môn cũng đưa ra khuyến cáo về việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện và ban hành hướng dẫn tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nay là lượng vắc xin chưa về nhiều. Việc triển khai tiêm chủng cho trẻ em theo từng nhóm ưu tiên sẽ phụ thuộc vào lượng vắc-xin tiếp nhận trong thời gian tới.

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Ảnh minh họa: Internet

Trong văn bản mới ban hành ngày 16/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế (tức là chỉ tiêm cho người từ 18 tuổi). Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vắc-xin COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau. 

Trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ trả lời đề xuất của Bộ GD-ĐT về việc tiêm vắc -xin cho học sinh phổ thông, Bộ Y tế cho biết số lượng vắc-xin phòng COVID-19 cung ứng cho Việt Nam còn rất hạn chế, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu phòng chống dịch.

Vì vậy, Bộ đang tích cực tìm kiếm nguồn cung ứng vắc-xin. Công văn do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ký, nêu rõ: "Khi nguồn cung ứng đáp ứng đủ, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn và phân bổ về các địa phương; khi đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng tiêm cụ thể trong đó có đối tượng dưới 18 tuổi bao gồm cả học sinh".

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