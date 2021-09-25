Bộ trưởng Bộ Y tế: Đã có 41% người Việt trên 18 tuổi tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19

Tin y tế 25/09/2021 10:29

Việt Nam đã có khoảng 22,3 triệu người đã tiêm một liều vaccine và 7,3 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine.

Theo Zingnews đưa tin, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương ngày 25/9, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế cho biết tính đến hết ngày 24/9, Việt Nam đã tiêm được 37,6 triệu liều vaccine Covid-19 cho người dân. Tỷ lệ sử dụng đạt 72% so với tổng số vaccine được phân bổ.

Đồng thời, có khoảng 22,3 triệu người đã tiêm một liều vaccine và 7,3 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Qua đó, tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine là 41,1%.

Về tình hình dịch, trong 14 ngày qua, Việt Nam ghi nhận 152.215 trường hợp mắc mới (87.214 ca cộng đồng). Trong tuần qua, chúng ta có thêm 72.236 ca mắc Covid-19, giảm 9,7% so với tuần trước đó.

Trong đợt dịch thứ 4, cả nước đã ghi nhận khoảng 734.000 ca mắc, 503.000 người đã khỏi bệnh (69%) và 18.000 ca tử vong.

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Tỷ lệ mắc Covid-19 theo nhóm tuổi - Ảnh: Bộ Y tế

Theo ghi nhận 14 ngày qua, 16/62 tỉnh không ghi nhận ca mắc mới, 5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát và một tỉnh chưa ghi nhận người nhiễm nCoV là Cao Bằng. Trong khi đó, số ca tử vong trong tuần đã giảm 12,1% so với tuần trước đó. Riêng với TP.HCM, tỷ lệ này giảm 10,5%, Bình Dương giảm 12,6%, Đồng Nai giảm 15,4%, Long An giảm 15,8%.

Bộ trưởng Y tế cũng cho biết tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát. Cụ thể số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 9,8% so với 7 ngày trước (trong đó có Bình Dương, TP.HCM, Long An).

Trong tuần, Việt Nam ghi nhận 40.577 ca mắc trong cộng đồng (chiếm 56,2% tổng số ca mắc), giảm 11,7% so với tuần trước gồm: TP.HCM 37.884 ca (giảm 4.236); Bình Dương 1.257 ca (giảm 533); Long An 72 ca (giảm 158).

Một số địa phương ghi nhận số mắc trong cộng đồng tăng so với tuần trước là: An Giang (tăng 303 ca), Đắk Lắk (121), Đồng Nai (48), Hà Nam (48), Bình Định (35), Quảng Trị (26), Ninh Thuận (13), Quảng Bình (10).

Trong khi đó, 2 địa phương là Hà Nam và Kiên Giang đã ghi nhận ổ dịch mới phát sinh trong tuần qua.

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