Trước đó, con gái chị Chúc - bé Bích Ngọc (16 tuổi) chia sẻ: "Con là con của mẹ Chúc. Hôm nay con đến đây để đăng kí cho mẹ tham gia chương trình. Con đang ở nhà với mẹ, nếu mẹ lấy chồng thì con vẫn sẽ ở với mẹ ạ!". Lắng nghe điều đó, ông mai bắt đầu màn mai mối bằng một câu hết sức chân thành khi lắng nghe hoàn cảnh "một mình nuôi con" của đôi bên: "Thôi, chuyện cũ mình bỏ qua hết đi để cuộc đời sang một trang mới".

Tại Ông Mai Hẹn Hò số đầu tiên với màn ghép đôi online, Quyền Linh đã kết nối trực tuyến với hai "đầu cầu" Hà Nội và Buôn Mê Thuột để mai mối chị Bùi Thị Chúc (41 tuổi) với anh Triệu Hùng Quân (57 tuổi). Cả hai đều đã một lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng được sự ủng hộ nhiệt tình của các con nên đã thử mở lòng để tìm hạnh phúc mới.

"Từ nay đến sang năm hai mẹ con mua một căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống. Hiện tại em có lập 2 nhóm mẹ đơn thân để truyền cảm hứng về công việc cho các mẹ. Lúc nào trong tâm trí của em cũng mong muốn, nếu sau này có thể thì sẽ xây một nhà từ thiện để dành cho các mẹ đơn thân không nơi nương tựa".

Ngay từ khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, chị Bùi Chúc gây bất ngờ với sự trẻ trung và giọng nói rất tình cảm. Hiện đang công tác như một quản lí mảng kinh doanh và nhân sự, chị Chúc cho biết mình là một người rất vui vẻ, hoà đồng và thích giúp đỡ người khác; chỉ có một điểm yếu là khá thẳng thắn. Chia sẻ về hôn nhân từng đổ vỡ, chị tâm sự do chồng có người thứ ba nên không thể chấp nhận. Hiện đang sống cùng con gái, nhà gái hé lộ ước mơ của mình:

Về anh Triệu Hùng Quân, dù U60 nhưng rất phong độ, thu hút bởi sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Kết thúc cuộc hôn nhân trước đã 14 năm, anh chia sẻ quan điểm về "một gia đình thuần Việt" mà anh trông đợi: "Gia đình cần hội tụ đủ 4 yếu tố ràng buộc: pháp lý, con cái, tài chính và tình cảm. Với ràng buộc tài chính, vợ chồng cùng chung lưng đấu cận để gây dựng nên". Do đó, anh mong muốn bạn đời của mình sẽ có sự yêu thương, vị tha, độ lượng để có thể cùng chia sẻ và thấu hiểu. Những tâm sự của anh nhanh chóng nhận được sự thấu hiểu của chị Bùi Chúc. Đến Ông Mai Hẹn Hò, chị mong muốn tìm một tình yêu với người luôn cho mình sự tin tưởng, hiểu và thương.

Show hẹn hò online đầu tiên của Quyền Linh

Tiếp tục câu chuyện hẹn hò, cặp đôi tiết lộ nhiều hơn về câu chuyện cuộc sống cá nhân. Để tìm hiểu kĩ hơn đối phương, chị Bùi Chúc đã thẳng thắn đặt câu hỏi: "Anh có phải là người độc đoán và gia trưởng không?". Trả lời câu hỏi này, anh Quân cũng không ngại tiết lộ: "Em rất tinh ý. Nhiều khi anh cũng bị nhận xét là độc đoán và gia trưởng. Nhưng anh thấy từ đó là chưa đúng, vì anh thấy mình có tính quyết đoán cao. Khi quyết định, anh cũng tham khảo ý kiến của gia đình nhưng khi anh sẽ luôn có những câu hỏi phản biện lại để quyết định có làm theo hay không".

Nhận ra chia sẻ của mình có vẻ khiến bạn gái dè chừng hơn, anh Quân giãi bày: "Qua chương trình này, chúng ta đã có may mắn được gặp nhau và anh nhận ra tính cách của mình khá tương đồng". Anh rất hi vọng bạn gái sẽ cho mình cơ hội để có thể tiến xa hơn. Nhưng muốn chắc chắn hơn, chị Bùi Chúc tiếp tục đặt câu hỏi: "Anh có ghen và có sẵn sàng làm tất cả vì em không?".

"Tính quyết đoán của anh cao. Cách biểu hiện tình cảm của anh dành cho bạn gái cũng khác. Anh không chiều theo ý thích của bạn gái, mà chỉ không làm theo những điều bạn gái không thích" - anh Quân vẫn bảo vệ quan điểm trước đó của mình. Điều này càng khiến bạn gái không đủ dũng khí để nghĩ chuyện xa hơn.

Lắng nghe những tâm sự này và nhận thấy sự e dè của đàng gái, MC Quyền Linh lên tiếng tư vấn: "Anh Quân à, theo Linh bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, có đôi khi mình nên cởi mở chút xíu để làm theo những điều người bạn đời mình thích. Còn anh Linh cũng nghĩ, với sự dễ thương của Chúc thì sẽ làm mềm lòng anh Quân và anh ấy sẽ thay đổi. Không phải anh Quân không thể thay đổi, mà vì chưa đúng đối tượng để anh Quân thay đổi thôi và anh tin Chúc sẽ làm được điều đó".

Trước giây phút quyết định, anh Quân cũng hứa hẹn sẽ thay đổi và mong bạn gái sẽ đồng lòng tiến đến cái kết có hậu. Sau một hồi cân nhắc, chị Bùi Chúc cũng đồng thuận để cả hai tìm hiểu kĩ hơn trong sự vỡ oà chúc phúc của MC Quyền Linh. Bạn gái cũng chia sẻ quyết định này phần lớn nhờ sự nhiệt tình hỗ trợ của "ông mai quốc dân" để có thêm dũng khí hẹn hò. Dù vậy, chị cũng cẩn thận nhắc nhở: "Mong anh Quân sẽ nhẹ nhàng hơn với em chút nữa vì em rất sợ!".

Kết thúc chương trình, nhà trai khẳng định: "Hứa với em luôn là để có chúng ta thì hai người nên bỏ cái tôi xuống dưới cái chúng ta, thì sẽ có một gia đình hạnh phúc".