Người phụ nữ 42 tuổi 2 'mối tình' khiến dư luận bức xúc khi chê 'đàng trai' trên show hẹn hò: 'Anh này làm tài xế chạy xe thì thấy cũng bấp bênh'

Tin tức giải trí 08/07/2021 07:17

Dân mạng bức xúc khi người phụ nữ tham gia show hẹn hò từ chối bạn ghép đôi với lý do khó chấp nhận.

Thời gian vừa qua, các show hẹn hò phát sóng trên truyền hình gây không ít tranh cãi khi một số khách mời tham gia có những phát ngôn, tiêu chí chọn người yêu không "đỡ nổi". Mới đây, trong tập mới nhất của "Hẹn Ăn Trưa" cũng có thêm một trường hợp "kỳ lạ" nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Khách mời trong tập lần này là anh Hoàng Vũ Trường (42 tuổi) đang làm tài xế ở TP.HCM được chương trình ghép đôi với chị Trần Thị Lệ Nguyên cùng tuổi và đang kinh doanh tự do tại Tây Ninh.

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2 khách mời tham gia chương trình - Ảnh: Cắt từ clip

Trong buổi trò chuyện, cả hai cho biết bản thân đều từng trải qua cuộc đổ vỡ hôn nhân. Anh Trường tâm sự rằng đã kết hôn vào năm 2008 và chung sống với vợ cũ được 4 năm thì ly hôn. Vợ anh là người chủ động đòi ly hôn vì thấy cuộc sống quá nhàm chán.

Còn chị Lệ Nguyên cho biết chị từng kết hôn khá sớm vào năm 17 tuổi và đã có hai người con. Cả hai đã ly thân năm 2010 và đến năm 2013 thì quyết định ly hôn vì chị đã có tình cảm với người khác. Chị chia sẻ: "Vì thương người này nên em mới quyết định ly hôn. Nhưng quen người mới được 6, 7 năm rồi cũng chia tay. Vì người này ở Sài Gòn, còn mình ở Tây Ninh. Em phát hiện người ta quen một lúc nhiều người nên chấm dứt luôn".

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2 khách mời thoải mái chia sẻ về cuộc hôn nhân đỗ vỡ của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Khi cánh cửa trái tim mở ra, 2 khách mời được trực tiếp gặp mặt trò chuyện tìm hiểu. Anh Vũ Trường cho biết hiện tại vẫn đang sống cùng bố mẹ nên nếu kết hôn và muốn ở riêng thì cả hai phải ở trọ. Trái lại, Lệ Nguyên chia sẻ rằng chị đã có nhà riêng và công việc ổn định ở Tây Ninh nên không thể lên TP.HCM để sống cùng anh. Hơn nữa, chị còn con trai nhỏ 15 tuổi cần được chăm sóc nên chị cũng ngỏ ý muốn anh Trường về quê chị sinh sống sẽ tốt hơn.

Đến giây phút bấm nút hẹn hò, bất ngờ chỉ có nam chính nhấn nút trái tim còn phía chị Lệ Nguyên lại từ chối. Nói về lý do không bấm nút, Lệ Quyên cho hay: "Mình thích người lớn tuổi hơn, khoảng gần 50 tuổi. Mình là phụ nữ nên nếu quen người bằng tuổi sẽ cứng hơn, già hơn người ta. Thứ hai là anh này làm tài xế chạy xe thì thấy cũng bấp bênh".

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Đến giây phút bấm nút hẹn hò, bất ngờ chỉ có nam chính nhấn nút trái tim còn phía chị Lệ Nguyên lại từ chối - Ảnh: Cắt từ clip

Trước những lý do Lệ Nguyên đưa ra, "bà mối" Cát Tường tỏ thái độ không đồng tình: "Giờ này còn quan niệm tuổi tác nữa. Anh chồng trước của em hơn con giáp mà cũng ly dị kìa thấy không? Nếu người ta có cuộc sống ổn định thì người ta không qua nhà mình ở đâu nha. Nếu người ta có cơ ngơi thì mình phải theo người ta chứ không ai theo mình đâu. Về phân tích thêm, suy nghĩ thêm, Tường đã nói rồi, không chỉ anh này mà bất cứ anh nào cũng vậy. Mình phải suy nghĩ thêm là thật sự mình muốn cái gì, về chính mình trước. Đến khi mình tìm được ai đó rồi thì sẽ sống hạnh phúc, hiểu nhau và đồng cảm với hơn".

Chia sẻ thẳng thắn của MC Cát Tường nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, cho rằng chị Lệ Nguyên có phần vội vàng khi từ chối với lý do về tuổi tác, nghề nghiệp.

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