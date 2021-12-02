Mẹ ruột của "nàng thơ nhà Sơn Tùng" từng là hot girl Vũng Tàu với nhan sắc ấn tượng

Hải Tú là cái tên nóng nhất mạng xã hội những ngày gần gây, khi mà lùm xùm tình tay ba giữa cô và Chủ tịch Sơn Tùng cùng Thiều Bảo Trâm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ hình ảnh mẹ của Hải Tú hồi trẻ. Bức ảnh mau chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Theo đó, nhiều người cho rằng "vợ tương lai" của Sơn Tùng sở hữu nét đẹp giống mẹ.

Mẹ Hải Tú sinh năm 1961. Bà từng được mệnh danh là người đẹp nức tiếng Vũng Tàu. Qua những bức ảnh cũ, có thể thấy bà sở hữu nét đẹp trong trẻo, ấn tượng, không thua kém gì con gái.

"Nàng thơ" của Sơn Tùng sở hữu gương mặt trái xoan tự nhiên, đôi mắt "biết nói" và khuôn miệng đẹp giống mẹ.

Trong một bài phỏng vấn, Hải Tú từng chia sẻ:"Mẹ mình rất thích yên tĩnh, thích ở một mình. Sở thích này hai mẹ con mình rất giống nhau. Mẹ còn siêng và 'lì' nữa khi ngày nào cũng tập thể dục.

Ngày xưa đi học, mẹ học rất giỏi ngoại ngữ, cái này mình cũng may mắn thừa hưởng từ mẹ luôn. Mẹ mình có tâm hồn ăn uống mãnh liệt, cái này mình lại không giống mẹ".

Thời điểm "gà cưng" của Sơn Tùng để tóc dài, có thể thấy được bóng dáng thanh xuân của mẹ cô được con gái thừa hưởng một cách hoàn hảo.

Mặc dù nhận phản ứng trái chiều với câu chuyện tình yêu, nhưng Hải Tú luôn được khen ngợi về nhan sắc tự nhiên thu hút.