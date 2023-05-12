'Hotboy cải lương' Võ Minh Lâm tái xuất sân khấu kịch với vở 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' thu hút sự chú ý

Gần đây, anh được khán giả hâm mộ chú ý khi tiết lộ bản thân sắp tới sẽ đóng một vở kịch mang tên ''Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'' được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, trong vở anh vào vai Cu Mùi. Vở kịch sẽ được ra mắt vào ngày 1/6 (Quốc tế thiếu nhi), sân khấu kịch Hồng Hạc, tại sân nhà hát Thanh Niên (TP.HCM).

Võ Minh Lâm được đông đảo khán giả biết đến với vai trò là một nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi và đầy tài năng. Gia đình anh có truyền thống nghệ thuật vì thế nên nam nghệ sĩ đã theo học trường trung cấp Văn Hóa-Nghệ thuật của Cần Thơ, để bắt đầu bước chân vào nghề hát.

Võ Minh Lâm vào vai Cu Mùi trong vở kịch ''Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Ngoài ra bà bầu Việt Linh bày tỏ lòng tin Võ Minh Lâm sẽ có một vai diễn khác biệt - điều thú vị cho nghề diễn xuất. Buổi tập đầu diễn ra đúng 49 ngày sau đám tang cha của Lâm. Mọi người đều bất ngờ khi Lâm và bé Khang An (vai Cu Mùi lúc bé) quá giống nhau, vừa gặp đã thân.

Có thể xem năm 2023 là một năm tấn tới của 'hotboy cải lương' khi anh liên tục nỗ lực vượt qua chính mình và thu nhặt những thành quả xứng đáng nhờ vào sự lao động nghiêm túc trong nghề nghiệp.

Từ chàng trai 17 tuổi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ, nam nghệ sĩ đã có 16 năm tuổi nghề anh không ngừng phấn đấu để chạm đến những đỉnh cao mới, cụ thể là một vai diễn để đời. Nam nghệ sĩ là mộ trong số ít nghệ sĩ nhận được 4 huy chương vàng liên tiếp từ Hội đồng nghệ thuật cải lương.

Võ Minh Lâm nhận đạt được danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Chuông vàng giọng cổ năm 2006, khi đấy anh 17 tuổi

Dù còn rất trẻ tuổi nhưng nam nghệ sĩ đã có cho mình rất nhiều giải thưởng nghệ thuật danh giá

Được biết, cha của Võ Minh Sơn là nghệ sĩ Duy Sơn. Ông là kép hát khá nổi tiếng tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Người hâm mộ không thể xót xa hơn khi hay tin ông qua đời vào ngày 26/3/2023, dù đau lòng trước mất mát quá lớn nhưng nam nghệ sĩ Võ Minh Lâm vẫn gắng gượng và quyết định tham gia và hoàn thành chương trình Vầng trăng cổ nhạc trên sóng truyền hình vào tối ngày cha mất rồi mới về quê chịu tang.

Võ Minh Lâm chia sẻ cha là người thầy đâu tiên dạy anh hát và truyền cho anh năng lượng để làm nghề

Hiện tại Võ Minh Lâm cũng đã vượt qua đau thương sau đám tang của cha, anh tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật bằng những vai diễn sắp tới.

Hiện tượng cải lương trẻ tuổi đầy nhiệt huyết với nghề Võ Minh Lâm

Võ Minh Lâm đã tạo ra tác phẩm riêng dành cho mình là vở Dương Tôn Bảo