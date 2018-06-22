Khởi tố nam thanh niên dùng ghế đánh vợ sắp cưới tử vong ngay trong bữa cơm

Tin nóng 22/06/2018 13:41

Trong bữa cơm cùng gia đình chồng sắp cưới, giữa chị H. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Bức xúc, Tuấn vớ chiếc ghế xếp bên cạnh ném vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 22/6, đại tá Thái Khắc Thống (trưởng công an huyện Đô Lương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Hà Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người".

Khởi tố nam thanh niên dùng ghế đánh vợ sắp cưới tử vong ngay trong bữa cơm - Ảnh 1
Đối tượng Hà Anh Tuấn - Ảnh: Facebook nhân vật

Nạn nhân là chị Lô Thị H. (23 tuổi, ngụ xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), vợ sắp cưới của Tuấn.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 11/6/2018, chị H. đến nhà Tuấn chơi rồi ở lại dùng cơm. Trong bữa cơm, hai người đưa chuyện cưới xin sắp tới ra bàn bạc thì xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Chị H. đứng dậy bỏ đi.

Bức xúc vì thái độ của vợ sắp cưới, Tuấn vớ chiếc ghế xếp bên cạnh ném thẳng vào người chị H.

Vì quá bất ngờ, không kịp phản ứng nên chị H. đã bị chiếc ghế đâm thẳng vào mắt, xuyên qua não, gục xuống tại chỗ.

Khởi tố nam thanh niên dùng ghế đánh vợ sắp cưới tử vong ngay trong bữa cơm - Ảnh 2
Chị H. trước khi bị chồng sắp cưới đánh tử vong - Ảnh: Facebook nhân vật

Dù được đưa đi bệnh viện kịp thời nhưng vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào ngày 13/6.

Sau khi chị H. tử vong, Tuấn đã đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Được biết, chị H. vừa tốt nghiệp khoa Luật của một trường đại học tại TP. Vinh. Giữa chị H. và Tuấn đã làm đám hỏi, chuẩn bị tổ chức lễ cưới thì án mạng xảy ra.

Cô gái bị đánh tử vong khi đến nhà chồng sắp cưới ăn cơm

Cô gái bị đánh tử vong khi đến nhà chồng sắp cưới ăn cơm

Đang dùng cơm cùng gia đình người yêu thì chị H. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đã cầm ghế xếp bên cạnh đánh mạnh vào đầu chị H. khiến nạn nhân tử vong 2 ngày sau đó.

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