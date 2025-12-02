Đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung: Vinamilk chia sẻ chiến lược nuôi dưỡng niềm tin tại Vietnam Icontent 2025

Tin nóng 02/12/2025 11:11

Trong khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam – Vietnam iContent 2025 diễn ra ngày 29/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Vinamilk đã tham gia Diễn đàn đối thoại giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và cộng đồng sáng tạo nội dung số. Tại đây, Vinamilk chia sẻ quan điểm về sự hợp tác bền vững với nhà sáng tạo nội dung: đặt niềm tin, tính trách nhiệm và giá trị cộng đồng lên hàng đầu, hướng tới một hệ sinh thái nội dung sạch, tích cực và có tác động thật.

Ngày 29/11/2025, Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam – Vietnam iContent 2025 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hàng nghìn đại biểu gồm cơ quan quản lý, các nền tảng số, thương hiệu và đội ngũ sáng tạo nội dung trên khắp cả nước. Sự kiện được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức cùng sự đồng hành của Vinamilk.

Đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung: Vinamilk chia sẻ chiến lược nuôi dưỡng niềm tin tại Vietnam Icontent 2025 - Ảnh 1

Trong khuôn khổ Ngày hội, chương trình Top Creator Forum – Diễn đàn đối thoại giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và cộng đồng sáng tạo nội dung – diễn ra từ 8h30 đến 11h00, mở màn cho chuỗi hoạt động của Vietnam iContent 2025. Đây là không gian trao đổi cởi mở giữa nhà quản lý, thương hiệu và hàng trăm nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu, với sự tham gia chia sẻ của các cá nhân và tổ chức.

Đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung: Vinamilk chia sẻ chiến lược nuôi dưỡng niềm tin tại Vietnam Icontent 2025 - Ảnh 2

Tại diễn đàn, đại diện Vinamilk mang đến một góc nhìn sâu sắc về vai trò của nhà sáng tạo nội dung trong thời đại mới. Theo Vinamilk, nội dung số không chỉ là phương tiện truyền thông, mà đã trở thành cầu nối niềm tin giữa thương hiệu và cộng đồng. Khi người tiêu dùng ngày càng đề cao sự chân thực, tiếng nói của nhà sáng tạo nội dung trở thành yếu tố quyết định tác động đến nhận thức, hành vi và lựa chọn của người dùng.

Đại diện Vinamilk chia sẻ tại diễn đàn: “Chúng tôi tìm kiếm sự phù hợp về giá trị, không phải sức ảnh hưởng nhất thời. Bởi khi cùng chia sẻ hệ giá trị, nội dung do nhà sáng tạo thực hiện mới thật sự nuôi dưỡng niềm tin của người tiêu dùng.”

Doanh nghiệp cho biết, sự hợp tác giữa thương hiệu và nhà sáng tạo nội dung chỉ bền vững khi đôi bên tôn trọng lẫn nhau: thương hiệu tôn trọng giọng điệu sáng tạo riêng biệt, còn nhà sáng tạo ý thức rõ trách nhiệm với thương hiệu và cộng đồng người xem.

Vinamilk nhấn mạnh rằng trong ngành dinh dưỡng – lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe – yếu tố chuẩn mực và an toàn trong nội dung là điều không thể thỏa hiệp. Nội dung cần minh bạch về thông tin, được kiểm chứng và truyền tải chính xác. Chỉ khi thông tin rõ ràng và đáng tin cậy, cộng đồng mới có thể tiếp nhận đúng đắn và niềm tin dành cho thương hiệu mới được giữ vững lâu dài.

Đại diện Vinamilk nói thêm: “Niềm tin của cộng đồng là tài sản quý nhất. Mỗi nội dung của nhà sáng tạo, dù nhỏ, cũng góp phần định hình nhận thức dinh dưỡng. Vì vậy, trách nhiệm và tính chuẩn mực trong từng thông tin được chia sẻ là yêu cầu không thể thiếu.”

Từ tinh thần đó, Vinamilk đề xuất mô hình “đồng sáng tạo giá trị”, nơi thương hiệu và nhà sáng tạo cùng hướng đến ba mục tiêu: bảo vệ sức khỏe người Việt, lan tỏa lối sống tích cực và xây dựng môi trường nội dung có trách nhiệm. Theo doanh nghiệp, nhà sáng tạo không chỉ “giới thiệu sản phẩm”, mà còn có thể trở thành người truyền cảm hứng cho sự thay đổi hành vi tốt đẹp, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung: Vinamilk chia sẻ chiến lược nuôi dưỡng niềm tin tại Vietnam Icontent 2025 - Ảnh 3

Đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung: Vinamilk chia sẻ chiến lược nuôi dưỡng niềm tin tại Vietnam Icontent 2025 - Ảnh 4

Cùng ngày, Vietnam iContent 2025 diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam – Vietnam iContent Awards 2025; các phiên thảo luận chuyên đề về trách nhiệm với niềm tin công chúng; triển lãm trải nghiệm dành cho giới trẻ; đặc biệt là phiên livestream gây quỹ kéo dài từ 9h đến 22h nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ.

Đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung: Vinamilk chia sẻ chiến lược nuôi dưỡng niềm tin tại Vietnam Icontent 2025 - Ảnh 5

Với hàng triệu lượt tiếp cận trực tuyến và đông đảo người tham dự trực tiếp, Vietnam iContent 2025 khẳng định vị thế là sự kiện hàng đầu của ngành sáng tạo nội dung số Việt Nam. Sự tham gia của Vinamilk cùng thông điệp về niềm tin, trách nhiệm và giá trị bền vững góp phần làm nổi bật vai trò của thương hiệu Việt trong việc thúc đẩy môi trường nội dung số tích cực và lan tỏa những ảnh hưởng tốt đẹp đến cộng đồng.

