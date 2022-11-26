Hai học sinh lớp 6 lên cơn co giật, phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn kẹo của người lạ cho trước cổng trường

Hai em ra ngoài cổng trường và được một người đàn ông khoảng 60 tuổi xưng là người quen của hai gia đình và cho kẹo các em.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 25/11, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết hiện sức khỏe của hai học sinh lớp 6 lên cơn co giật, khó thở phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn kẹo từ một người lạ bên ngoài cổng trường đã ổn định. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu vào cuộc để làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, sáng 24/11, hai em B.N.K.A. và N.D.P. (học sinh lớp 6 Trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu) ăn sáng tại căng tin của trường. Sau đó, hai em ra ngoài cổng trường và được một người đàn ông khoảng 60 tuổi xưng là người quen của hai gia đình và cho kẹo các em. Sau khi ăn kẹo, đến hơn 10h cùng ngày, A. và P. có dấu hiệu mệt, co giật, khó thở. Ngay sau đó, y tế nhà trường đã sơ cứu cho hai em, đồng thời liên hệ với phụ huynh hỗ trợ đưa hai em vào Trung tâm Y tế huyện Tân Châu để cấp cứu.

Một trong hai em học sinh nhập viện trong tình trạng co giật - Ảnh: Pháp luật và xã hội Theo thông tin từ trang Pháp luật và xã hội, sau khi được cấp cứu, sức khỏe của hai học sinh đã ổn định và được bác sĩ cho về nhà vào chiều cùng ngày. Bên cạnh, công an huyện Tân Châu đã tiến hành test nhanh ma túy với 2 học sinh và cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, đến khoảng 20h20 phút cùng ngày, em P. tiếp tục lên cơn co giật nên gia đình phải đưa em cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Đến sáng 25/11, em K.A cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự (la hét, co giật) và cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Hiện các em đang được theo dõi tại Phòng Săn sóc đặc biệt - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã lấy các mẫu thực phẩm có liên quan gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xét nghiệm, tiếp tục xác định rõ nguyên nhân. Bà Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch UBND huyện Tân Châu, cho biết sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã họp và chỉ đạo Công an huyện Tân Châu khẩn trương truy xét người đàn ông đưa kẹo cho 2 học sinh.

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