Thương tâm: Đang đùa giỡn với nhóm bạn, nữ sinh lớp 9 bị mảnh vỡ cửa kính lớp học cứa trúng cổ tử vong

Tin nóng 17/11/2022 17:08

Trong lúc đùa giỡn, nữ sinh này bị nhóm bạn xô ngã vào cửa chính của lớp khiến tấm kính cửa bị vỡ. Mảnh kính vỡ đã cắt trúng cổ của H.

Theo thông tin từ báo người Lao động, ngày 17/11, Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ sinh.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nữ sinh N.H, học sinh lớp 9 Trường THCS Hùng Vương (thị xã Phú Mỹ) cùng các bạn chơi đùa.

 

Thương tâm: Đang đùa giỡn với nhóm bạn, nữ sinh lớp 9 bị mảnh vỡ cửa kính lớp học cứa trúng cổ tử vong - Ảnh 1
Trường học nơi nữ sinh bị nạn tử vong - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong lúc đùa giỡn, nữ sinh này bị nhóm bạn xô ngã vào cửa chính của lớp khiến tấm kính cửa bị vỡ. Mảnh kính vỡ đã cắt trúng cổ của H. khiến máu tuôn chảy không dừng.

Nữ sinh lớp 9 đã được nhà trường nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng vết cắt trúng động mạch chủ, máu chảy nhiều khiến nạn nhân tử vong sau đó.

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